San José ejecutará por 6,3 millones 25 viviendas públicas en Sanxenxo

La Xunta de Galicia adjudicará el contrato para la redacción del proyecto y ejecución de las obras de construcción de 25 viviendas de promoción pública en Noalla, en el municipio de Sanxenxo, tal como acordó este viernes el Consejo de Administración de la Sociedade de Vivenda Pública de Galicia (Vipugal).

El contrato será adjudicado a la Constructora San José por imponerte de 6.307.684,92 euros y un plazo de ejecución de 19 meses, de los que cuatro serán para la redacción de los proyectos y los quince restantes para la ejecución de la obra.

Las 25 viviendas previstas serán construidas en una parcela cedida por el Concello de Sanxenxo, emplazada en Noalla, con una superficie de 871 metros cuadrados.

Esta licitación se enmarca en el plan de la Xunta de duplicar el parque de vivienda pública en el período 2024-2028 para llegar a las 8.000 viviendas pública y la previsión del Pacto de Vivienda de Galicia 2026-2030 de llegar a 10.000 viviendas públicas en el año 2030.

La constructora pontevedresa también ha sido recientemente seleccionada por Vipugal para ejecutar otras 48 nuevas viviendas públicas en el polígono de Valdecorvos de Pontevedra. El presupuesto supera los 10,9 millones de euros y el plazo de ejecución será de 18 meses.

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Las de Noalla, las primeras de este tipo que se levantarán en Sanxenxo, ocuparán una parcela cedida por el Concello en febrero pasado, en un acto al que asistió el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda. Empezarán a construirse a finales de este año y se entregarán a sus beneficiarios, previsiblemente, a principios de 2028. Según Rueda, servirán para «desmontar un bulo». «No hay ayuntamientos en donde tengas que renunciar a comprar o alquilar viviendas», señalaba entonces el titular de la Xunta.