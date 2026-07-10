San Benito de Lérez celebra mañana su día grande

Pontevedra celebrará mañana una de sus jornadas festivas más arraigadas con la romería de San Benito de Lérez, declarada Festa de Interese Turístico de Galicia y convertida cada verano en una de las citas religiosas y populares más concurridas del municipio. La festividad, que es festivo local en Pontevedra, volverá a reunir en el entorno del monasterio benedictino y de la playa fluvial del Lérez a devotos, vecinos y visitantes.

San Benito es uno de los santos con mayor veneración en la ciudad, tradicionalmente invocado como abogado contra los males de la piel. Por eso, además de asistir a las misas, muchos fieles mantienen los ritos habituales de la jornada, como pasar por debajo del altar o recoger el aceite de San Benito, una de las tradiciones más reconocibles de esta celebración.

La programación religiosa comenzará a primera hora de la mañana en el monasterio de Lérez, con misas rezadas a cada hora desde las 7.00 hasta las 12.00 horas. A las 13.00 horas se celebrará la Misa Mayor, que estará seguida de la tradicional procesión por los alrededores del monasterio. Ya por la tarde, las eucaristías se retomarán también cada hora, a las 17.00, 18.00, 19.00, 20.00, 21.00 y 22.00 horas.

El ambiente de romería popular arrancará a partir de las 11.30 horas en la playa fluvial del Lérez, uno de los espacios centrales de la celebración. Poco después, a las 11.45 horas, actuarán los Gaiteiros de Duos Pontes, que pondrán música tradicional a la mañana festiva.

Uno de los momentos más esperados llegará al mediodía, con la apertura de la mexillonada popular a las 12.00 horas. La cita gastronómica volverá a ser uno de los grandes atractivos de la jornada, en una romería que combina devoción, tradición, música y convivencia vecinal.

La programación continuará por la noche con la verbena, que comenzará a las 22.00 horas y estará amenizada por la orquesta Sinfonía. Será el cierre festivo de una jornada que cada año convierte Lérez en uno de los principales puntos de encuentro del verano pontevedrés.

El párroco, Manuel Chouciño, explicó que este año se quiso reforzar también la programación de los días previos, con actividades para niños, adolescentes y familias. Según indicó, la idea fue «invertir más en la novena que en el propio día», ya que el 11 de julio se reserva especialmente para las misas y las devociones tradicionales de San Benito.

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Chouciño también recordó el carácter simbólico del aceite de San Benito, que los fieles pueden recoger mediante donativo. «El aceite es algo sagrado para nosotros y lo sagrado no se debe comercializar», señaló el párroco, que explicó que se ofrecen pequeñas botellas para quienes quieran llevarlo consigo después de cumplir con la tradición.