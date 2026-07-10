«Me quedo con la pasión con la que se vive el Pontevedra día a día»

Se va un símbolo del Pontevedra, uno de esos nombres que ya forman parte de la memoria reciente del club. Edu Sousa se despide después de once temporadas (repartidas en dos etapas), pero su despedida no se mide solo en partidos, paradas o porterías a cero. Capitán, voz del vestuario y rostro reconocible de una forma de entender Pasarón, el guardameta se marcha convertido en una referencia que trasciende el césped, y no se va muy lejos, ya que ha fichado por el Compostela.

¿Fue muy difícil tomar la decisión de dejar el Pontevedra?

Yo creo que todo tiene un principio y un final, y más en este mundo tan corto del fútbol. Todas las etapas empiezan y finalizan, y creo que lo más sensato y lo más honesto por mi parte era terminarla en este momento. Hemos hecho un año fenomenal, nos hemos quedado con la ilusión viva de poder conseguir grandes cosas en Pontevedra y creo que finalizar de esta manera, de una forma positiva, con el equipo a un nivel extraordinario, era lo mejor.

¿Lo decidió hace tiempo?

Va un poco ligado al tema deportivo. Lo que mueve a un deportista es poder estar cada domingo al pie del cañón. Creo que he tomado la decisión, en gran medida, por eso.

Para la afición no se va un jugador cualquiera, se va una figura muy importante, ¿es consciente de ello?

Sí, claro. La afición conmigo ha sido de diez o de matrícula de honor, porque siempre me ha tratado bien. A mi familia también la han tratado de manera extraordinaria y eso lo sentimos cada día, no solo los domingos. También estoy agradecido a la gente del club, empezando por mis compañeros, algunos amigos que dejo ahí dentro, que me han enseñado, me han acompañado y me han hecho mejorar como persona y como deportista. También estoy agradecido a los entrenadores que he tenido en todas las etapas y, en esta última, a Rubén y a Adri, porque me han hecho aprender muchas cosas y madurar en situaciones que quizá no había vivido. También a Mocho, a Carlos, al staff… No me quiero olvidar de nadie. Y, obviamente, a la presidenta. Ha tenido paciencia, ha sido muy empática conmigo, me ha entendido y me ha acompañado hasta el último momento.

¿Esta segunda despedida duele igual o más que la primera?

Cuando se termina algo bonito siempre hay una parte de dificultad. En aquel momento también fue una salida complicada, porque tomar este tipo de decisiones cuando estás arraigado a un club y llevas tanto tiempo nunca es sencillo. Pero todas las etapas, ya sea en el deporte o en la vida, tienen un principio y un final. Ahora hay que afrontarlo de manera natural, de manera deportiva, y creo que en eso estamos.

¿Cuál es el mejor recuerdo que se lleva de su paso por el club?

No quiero personalizar en nadie, creo que sería injusto. Me quedo con algo que tiene todo el mundo, la afición, la gente del club, la presidenta, compañeros y entrenadores… Y es la pasión con la que se vive el Pontevedra día a día. Eso tiene mucho valor y mucho aprendizaje.

¿Ha sido complicado ser capitán?

No diría que es complicado, sino que es un reto. Y para quien le gusten los retos, puede ser algo muy bonito. Ser capitán de un club como el Pontevedra es una responsabilidad muy grande, pero también muy chula. Se trata de inculcar a la gente nueva que llega todo aquello que es el Pontevedra, todo aquello que es la ciudad de Pontevedra, todo el sentimiento que tiene el pontevedrés por el club y por Pasarón. Eso me parece muy bonito de transmitir.

¿Qué objetivos tiene ahora en mente?

Me encuentro con muchas ganas, de mente y de cuerpo muy entero, con muchísima ilusión y mucha preparación. Voy a exprimir esto hasta que el cuerpo aguante.

¿Volverá al Pontevedra?

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Sí, obviamente. Yo las puertas del Pontevedra nunca las voy a cerrar y espero que el Pontevedra haga lo mismo conmigo. Creo que la relación mutua es buena. Si me dejas tildarlo de amor, pues lo es.