Pontevedra instala dos estaciones para reparar e inflar bicicletas en puntos estratégicos de la ciudad

Pontevedra cuenta desde el viernes con dos nuevas estaciones públicas de reparación e inflado de bicicletas, localizadas en la Plaza da Ponte do Burgo y en la rúa do Gorgullón.

El concelleiro de Servizos Urbanos Básicos, Xaquín Moreda, presentó los nuevos equipamientos, que buscan ofrecer un servicio de apoyo a los ciclistas en dos de los principales puntos de paso hacia las rutas más frecuentadas del municipio.

Moreda explicó que ambas ubicaciones fueron elegidas por su carácter estratégico, ya que concentran buena parte del tránsito de usuarios y aficionados a la bicicleta que se dirigen tanto al centro urbano como a las diferentes rutas que se sitúan en el entorno de Pontevedra.

Las estaciones permiten realizar pequeñas reparaciones y labores de mantenimiento. Para poder acceder a las herramientas de la estación, el usuario debe introducir una moneda, que desbloquea el compartimento donde se encuentran utensilios como llaves inglesas, alicates y otras herramientas habituales para solucionar averías sencillas o realizar ajustes. Además, cada punto incorpora un sistema para el inflado de neumáticos.

Xaquín Moreda destacó que esta iniciativa pretende facilitar el uso cotidiano de la bicicleta y ofrecer un servicio útil tanto para los vecinos como para los deportistas que recorren habitualmente las rutas del municipio. "Es un elemento que mejora la vida de los pontevedreses y las condiciones de quienes utilizan la bicicleta", señaló.

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Las dos estaciones se colocan de momento a modo de prueba, y si desde el concello se observa que son útiles y utilizadas por los ciudadanos, se abre la posibilidad de instalar nuevas estaciones en otros puntos de la ciudad. "Esperamos que los vecinos de Pontevedra, los usuarios de las bicicletas, que lo usen y que le saquen provecho", remató el concelleiro.