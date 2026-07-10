La oficina de Turismo del Casal de Ferreirós incorpora una informadora
El refuerzo busca incentivar aun más los buenos datos de ocupación, y proviene de una subvención de 7.000 euros de la Deputación de Pontevedra
La oficina de Turismo do Casal de Ferreirós, adscrita a la Red de turismo de las Rias Baixas, cuenta desde ahora con un nuevo refuerzo. Los buenos datos de ocupación registrados en junio, con casi 2.000 peregrinos que sellaron su Compostela en el monasterio o en el concello, busca “ofrecer a los que nos visitan todas las mejores experiencias en un destino único y de calidad”, según palabras de la concejal de turismo Rocío Cochón.
Rocío Cochón visitó las instalaciones del Casal de Ferreirós para conversar con la informadora turística y agradecerle el importante desempeño que lleva a cabo, recibiendo y orientando a las personas que llegan de visita a la localidad.
La responsable de turismo señaló que, con esta incorporación, que se suma a las ya existentes, y el personal municipal, además de las instalaciones con las que se cuenta, todo está plenamente operativo y preparado para “enseñar lo mejor de nuestro concello”.
Los horarios de las dependencias son diferentes dependiendo del centro. En el caso de Casal de Ferreirós, el horario de atención al público es de 8:30 a 14:30 horas y de 17:30 a 19:00 horas, de lunes a viernes, y el sábado de 11:00 a 13:30 horas. En las instalaciones de Combarro, las dependencias estarán operativas de martes a sábado de 9:30 a 20.30 horas, y los domingos entre las 11:00 y las 13:30 horas.
“Es fundamental que quien llega a Poio reciba una atención próxima, profesional y de calidad, que le permita conocer todas las maravillas que ofrecemos y aprovechar al máximo su estancia”, explico Cochón. El refuerzo del servicio acompaña los primeros compases de una temporada veraniega que Poio afronta con buenas perspectivas. Durante el mes de junio, la localidad registró una ocupación de más del 55% en las plazas de alojamiento disponibles.
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