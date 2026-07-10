El fútbol es este viernes eje central del arranque oficial de las Festa do Carme de Marín. No solo por el hecho de que el partido del Mundial entre España y Bélgica llevase a adelantar el pregón inaugural de las fiestas, sino también porque su protagonista fue el presidente del Marín CF, Miguel Pazos Beis. El Concello optó hace unos días por el club como homenaje por su reciente ascenso a Preferente.

Público que asistió al acto en la Alameda. | RAFA VÁZQUEZ

El discurso de Pazos hizo constantes referencias a ese ascenso, a la historia de casi ochenta años del club y a su vinculación con Marín. «Nuestra historia tuvo momentos grandes. Fuimos campeones. Jugamos en Tercera División. Levantamos la Copa Galicia. Llevamos el nombre de Marín hasta Chamartín. Pero también vivimos momentos difíciles. Y durante doce años esperamos. Doce años creyendo. Doce años resistiendo. Doce años pensando que algún día volvería a subir la marea. Y este año… la marea subió».

Y quiso subrayar que "quiero decir algo muy claro. «Este ascenso no es solo de los jugadores. No es solo del entrenador. No es solo de la directiva. Este ascenso es de Marín. De los que llenasteis San Pedro. De los que volvisteis con vuestros hijos. De los que nunca os fuisteis. De los que mantuvisteis viva la llama cuando era mucho más difícil creer. Y también de quienes hoy ya no están con nosotros», Porque «aquí sabemos que nadie navega solo».

Pazos animó a todos a disfrutar de las Festas do Carme y subrayó que «cuando veamos a nuestra Virgen del Carmen surcar la ría, cuando escuchemos las sirenas de los barcos, cuando veamos nuestras calles llenas, sentiremos algo especial. Porque la emoción del Carmen y la alegría del ascenso se unen en un mismo sentimiento».

En esa misma línea se pronunció la alcaldesa, María Ramallo, con «una reflexión que le robo al presidente. En el fútbol y en la vida somos una tripulación. Todos somos necesarios en esta travesía y solo juntos seremos capaces de llegar más lejos. En tiempos donde parece que todo es individual, reivindiquemos ser un equipo. Un equipo de Primera para disfrutar de unas Fiestas del Carme de Primera».

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Además del pregón, este viernes abren las atracciones de feria en la Plaza de España y comienza la Festa do Viño de la IXP Ribeiras do Morrazo en la Alameda. También se celebra el Son das Tabernas y el parque Eguren acoge el Marín dance Festival con MRJ, Alex G, Jose de Rico, Matrek, Vince Stone y Kike Varela.