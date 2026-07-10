La lotería de Navidad reina en pleno verano

Las administraciones de lotería de Pontevedra ya han comenzado con la venta de los décimos para el sorteo extraordinario de la lotería de Navidad del 22 de diciembre. En esta campaña, que arranca, como viene siendo habitual, a finales de junio, en las administraciones consultadas coinciden en que son los turistas los protagonistas de las ventas en estos primeros días, mientras que los residentes habituales suelen esperar al otoño, o incluso a los últimos días antes del sorteo, para adquirir sus décimos.

«Las ventas se notan desde el primer momento. Incluso hay gente que pregunta por la Lotería de Navidad desde febrero», explica Celia Portela, de la Administración número 1 de Pontevedra. En su caso, el número más solicitado en estas primeras jornadas es el que la propia administración exhibe en la puerta, un numero propio, «de casa», como dice Celia, y que suele despertar interés entre los que buscan un número especial.

María del Carmen García, de la Administración número 9 / Rafa Vázquez

La misma tendencia se repite en el resto de administraciones. En la número 5, Raúl asegura que desde el primer día ya se aprecia movimiento. «El turista es quien más compra ahora mismo. La gente de aquí empieza a interesarse por reservar números, pero suele dejar la compra para más adelante».

En la Administración número 9, María del Carmen García coincide en el diagnóstico: «Quien compra ahora es forastero. Los clientes habituales preguntan por los números, pero la mayoría espera».

Celia Portela, en su local de Michelena / Rafa Vázquez

La campaña llega, además marcado por el debate sobre la posible actualización del precio del décimo, una propuesta planteada por parte del sector, que finalmente no salió adelante. Entre los profesionales existen opiniones diferentes. Celia Portela considera que el precio de 20 euros debe mantenerse. «Que suban la comisión, sí; el décimo, no. No hay por qué sacarle más dinero a la gente», afirma. De una opinión similar es María del Carmen García, que considera adecuado revisar la remuneración que reciben las administraciones, aunque no ve necesario incrementar de forma significativa el precio que pagan los compradores por cada décimo.

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En cambio, Raúl defiende que sería razonable una actualización tras más de dos décadas sin cambios. «Es mi opinión personal, pero hace más de 20 años costaba 20 euros y el primer premio era de 400.000 euros. Hoy sigue costando lo mismo y el premio también. No está actualizado. Creo que todo debería ir en proporción», sostiene.