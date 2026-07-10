Jornada internacional de estomaterapia en Montecelo con futuros enfermeros de Portugal

El Hospital Montecelo acogió este viernes una jornada internacional de estomaterapia en la que participaron 15 estudiantes de Enfermería de la Escola Superior de Saúde Cruz Vermelha Portuguesa–Alto Tâmega.

El encuentro, denominado Visita de Estudio-Estomaterapia, se enmarca en las líneas de colaboración docente establecidas entre el área sanitaria de Pontevedra y O Salnés y el centro académico portugués. La iniciativa permitió reforzar el intercambio de conocimientos y experiencias asistenciales entre profesionales y alumnado de ambos lados de la frontera.

La recepción institucional contó con la participación de la directora de Enfermería del área sanitaria, Concepción Abellás; la supervisora del Área Funcional de la Unidad de Calidad, Docencia e Innovación, Fernanda González, y la profesora adjunta y coordinadora del Máster de Estomaterapia de la Escola Superior de Saúde Cruz Vermelha Portuguesa–Alto Tâmega, Liliana Grilo Miranda.

Durante sus intervenciones, las responsables destacaron la importancia de las alianzas transfronterizas para favorecer la formación especializada, la innovación y la mejora continua de los cuidados de Enfermería.

Evolución de los cuidados en estomaterapia

El programa docente fue impartido por las estomaterapeutas del Complexo Hospitalario Universitario de Pontevedra Flor Abelleira y Cruz Gago, quienes combinaron la exposición teórica con la participación activa del alumnado portugués.

La primera sesión, titulada «La estomaterapia en Pontevedra: pasado, presente y futuro», abordó la trayectoria y la evolución de esta especialidad dentro del complejo hospitalario pontevedrés. A continuación, se celebró la conferencia técnica Stomacare, centrada en los procedimientos y recursos empleados en la atención especializada.

La jornada incluyó también un taller participativo de casos clínicos, concebido para trasladar los conocimientos teóricos a situaciones asistenciales reales. Los estudiantes analizaron y debatieron distintos supuestos habituales en las consultas de estomaterapia, con el objetivo de compartir criterios de intervención y conocer diferentes enfoques profesionales.

Visita a la Unidad de Estomaterapia

Como cierre de la actividad, la delegación portuguesa realizó una visita guiada a la Unidad de Estomaterapia y a distintos recursos asistenciales del Hospital Montecelo.

Durante el recorrido, el alumnado pudo conocer los circuitos de atención, los materiales disponibles y los procedimientos de seguimiento que el Área Sanitaria de Pontevedra y O Salnés ofrece a las personas ostomizadas.

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La iniciativa refuerza la cooperación entre ambas instituciones y contribuye a la formación de futuros profesionales de Enfermería en un ámbito que requiere cuidados especializados, acompañamiento continuado y una atención individualizada a cada paciente.