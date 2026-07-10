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Felipe VI presidirá el jueves en Marín la entrega de reales despachos de la Armada

Este año estará marcado en la Escuela Naval por la ausencia del buque escuela 'Juan Sebastián de Elcano'

El rey Felipe, en un acto anterior en la Escuela Naval

El rey Felipe, en un acto anterior en la Escuela Naval / Beatriz Ciscar

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R. P.

Pontevedra

El rey Felipe VI presidirá el próximo jueves, día 16, en la Escuela Naval de Marín la entrega de reales despachos de empleo a los nuevos alféreces de navío y tenientes

Coincidiendo con la festividad de la virgen del Carmen, patrona de la Marina, un total de 90 alumnos, 85 hombres y 5 mujeres, jurarán o prometerán bandera. Además, 124 alumnos se integrarán o quedarán adscritos a los distintos cuerpos y escalas de la Armada.

Este año estará marcado por la ausencia del buque escuela 'Juan Sebastián de Elcano' que realiza su 98 Crucero de Instrucción y, en los últimos días, participó en los actos con motivo del 250 aniversario de la independencia de Estados Unidos.

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Así, este miércoles zarpó de Nueva York y llegará el 31 de julio a la Base Naval de La Carraca, ubicada en San Fernando, donde tiene su puerto base.

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