Confirmada la condena de dos años de la Audiencia de Pontevedra a un profesor por tocar los genitales a un menor durante una clase

El Tribunal Superior de Xustiza de Galicia ha confirmado una sentencia de la sección cuarta de la Audiencia Provincial de Pontevedra que condenaba a un docente a dos años de cárcel, como autor de un delito de agresión sexual a una persona menor de 16 años. Según la resolución, el profesor, que impartía clases de educación física en un centro educativo del partido judicial de Tui, tocó de forma inapropiada la zona genital de un menor durante una clase.

Además, lo inhabilita durante siete años para cualquier profesión, oficio o actividades, sean o no retribuidos, que conlleven contacto regular y directo con menores y le impone cinco años de libertad vigilada, así como el pago de una indemnización de 700 euros por daños morales.

El TSXG rechaza los recursos del acusado contra la sentencia de la audiencia pontevedresa, en la que el tribunal concluía que la versión del menor, nacido en 2008, es creíble y coherente, y que no existen elementos que desvirtúen su testimonio.

Noticias relacionadas

La Sala destaca en la sentencia que es «indudable» el carácter sexual de la acción del acusado, «dada la zona claramente genital que se toca y agarra, y por más que fuera durante un escaso periodo de tiempo». De esta forma, excluye el carácter accidental de los hechos, sucedidos en 2023.