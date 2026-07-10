Una colorida Batalla de Flores da paso al pregón del Marín CF para abrir las fiestas

Las Festas do Carme 2026 ya están en marcha en Marín tras una de sus citas más esperadas y vistosas: la tradicional Batalla de Flores de anoche. El desfile volvió a llenar las calles del centro urbano de color, creatividad y ambiente familiar, en una jornada que reunió a cientos de personas y marcó el inicio oficial de la celebración más importante del año en la villa.

En esta edición participaron seis carrozas, elaboradas con esmero por colectivos vecinales. Las composiciones florales, preparadas con dedicación durante las semanas previas, volvieron a demostrar la implicación de la ciudadanía en una tradición profundamente arraigada en Marín.

Uno de los elementos más destacados de la jornada fue la participación infantil. Un total de 18 niños y niñas de Marín formaron parte de las diferentes carrozas, dando vida a las creaciones florales y contribuyendo a mantener viva una celebración que pasa de generación en generación. Su presencia reforzó el carácter familiar de la cita.

La Batalla de Flores convirtió de nuevo a Marín en un punto de encuentro para vecinos y visitantes. Las calles se llenaron de público para acompañar un desfile que simboliza el inicio de una semana festiva con propuestas para todos los públicos. La programación combinará actividades infantiles, conciertos, espectáculos, tradición religiosa, cultura popular y grandes verbenas, consolidando las Festas do Carme como una referencia del calendario estival.

La actividad continuará hoy viernes con una intensa agenda y cambios sobre los horarios inicialmente previstos debido al partido de la selección española. A las 19.00 horas abrirán las atracciones de feria instaladas en la Praza de España y tendrá lugar uno de los momentos centrales del arranque festivo: la lectura del pregón, que este año correrá a cargo del Marín Club de Fútbol, recién ascendido a Preferente, en la Alameda.

La Alameda acogerá también, entre las 20.00 y las 00.00 horas, la quinta edición de la Festa do Viño de la IXP Ribeiras do Morrazo. A esa misma hora, la Charanga Jalácticos recorrerá las calles y plazas de la villa poniendo la nota musical a la tarde.

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A las 21.00 horas llegará la gran cita deportiva de la jornada, con la retransmisión en pantalla grande, en la Alameda, del partido de cuartos de final del Mundial entre España y Bélgica. Al término del encuentro actuará Son das Tabernas en ese mismo espacio. Además, el Parque Eguren acogerá el Marín Dance Festival, con MRJ, Alex G, Jose de Rico, Matrek, Vince Stone y Kike Varela.