Salcedo
Avanza el asfaltado del vial en el acceso al campo de fútbol de Salcedo
Aitor Pombo
Las obras de acondicionamiento del acceso al nuevo campo de fútbol de Salcedo avanzan a buen ritmo con la pavimentación del vial principal. El alcalde de Pontevedra, Miguel Anxo Fernández Lores, y la concejala del rural María José Abilleira, acudieron a supervisar este viernes las obras, que permitirán dotar de un acceso renovado a las instalaciones deportivas inauguradas el pasado año.
Las obras consisten en el asfaltado de una pista de 700 metros de longitud, que conectan con el campo de fútbol de Salcedo. Los terrenos sobre los que se ejecuta la actuación fueron cedidos de forma gratuita e indefinida por la comunidad de montes vecinales de Salcedo, con el objetivo de mejorar la seguridad y utilidad de la zona.
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