Álvaro Pérez y Alberto Gil continúan una temporada más en el Pontevedra CF

El Pontevedra CF sigue dando forma a su plantilla para la temporada 2026/2027 con dos nuevas renovaciones. El central Álvaro Pérez continuará vistiendo de granate una campaña más, al igual que Alberto Gil, que también ha alcanzado un acuerdo con el club para ampliar su vinculación por una temporada.

Álvaro Pérez vivirá así su primera campaña completa en Pasarón. El defensa valenciano llegó el pasado 5 de enero como primer refuerzo invernal del equipo de Rubén Domínguez, después de desvincularse del Intercity y encontrarse sin equipo. Su incorporación respondió a la necesidad de cubrir la baja de larga duración de Juanra, con quien volverá a compartir vestuario el próximo curso.

Desde su llegada, el central participó en 12 partidos de liga, seis de ellos como titular, y acumuló 672 minutos con la camiseta granate. Su continuidad permite al Pontevedra mantener una pieza más en la línea defensiva de cara a una temporada en la que podrá trabajar desde el inicio con el grupo.

También seguirá en el Pontevedra Alberto Gil Barrega, delantero valenciano nacido en Aldaia en 1997. El atacante llegó al club durante la segunda parte de la temporada procedente del Guadalajara y tuvo presencia inmediata en los planes del cuerpo técnico. Con la camiseta granate disputó 17 partidos, fue titular en 13, acumuló 874 minutos y marcó un gol.

Gil cuenta con una amplia trayectoria en la categoría. Antes de su llegada al Pontevedra pasó por Valencia Mestalla, Valladolid B, Atlético Baleares, Internacional de Madrid, AD Ceuta, Guadalajara y Ourense CF, club en el que militó durante tres temporadas. Su renovación da continuidad a una pieza ofensiva incorporada en el pasado mercado y que ahora podrá afrontar una campaña completa en Pasarón.

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Con estas dos renovaciones, el Pontevedra eleva a quince el número de jugadores confirmados para la próxima temporada. A los futbolistas que ya tenían contrato —Marqueta, Expósito, Compa, Vidorreta y Yelko— se suman ahora Álvaro Pérez, Alberto Gil, Juanra y Álex González, además de los fichajes de Jerín Ramos, Adri Argos, Ilías Charid, Iker Ivorra, Iñaki Elejalde y Domingo Mba.