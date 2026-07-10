El 74% de los pontevedreses usa el ordenador, el dato más alto entre las grandes ciudades gallegas

Pontevedra se sitúa a la cabeza de las grandes ciudades gallegas en uso del ordenador. Los últimos datos de la "Enquisa estrutural a fogares. Novas tecnoloxías", elaborada por el Instituto Galego de Estatística (IGE), colocan a la ciudad como la primera de las siete principales urbes de Galicia tanto en utilización de este dispositivo como en presencia de ordenadores en los hogares.

El 74,18% de la población pontevedresa de cinco o más años utilizó un ordenador en los tres meses anteriores a la encuesta. Es el porcentaje más alto entre las grandes ciudades gallegas, por delante de A Coruña, con un 71,86%; Vigo, con un 71,44%; Santiago de Compostela, con un 70,10%; Lugo, con un 65,50%; Ourense, con un 62,71%, y Ferrol, con un 60,50%.

La comparación con el conjunto de Galicia refuerza esa posición. La media autonómica de uso del ordenador se sitúa en el 60,11%, por lo que Pontevedra la supera en 14,07 puntos porcentuales. También aventaja con claridad a su entorno, pues el Área de Pontevedra registra un 68,71% y el conjunto de la provincia, un 62,15%.

Ese liderazgo se repite en el equipamiento doméstico. El 79,99% de los hogares de Pontevedra dispone de ordenador, de nuevo el dato más alto entre las siete grandes ciudades. La capital pontevedresa supera a Santiago, con un 78,40%; Vigo, con un 76,64%; A Coruña, con un 74,93%; Ourense, con un 70,90%; Lugo, con un 69,47%, y Ferrol, con un 64,40%. Frente al promedio gallego, situado en el 67,07%, la diferencia a favor de Pontevedra es de 12,92 puntos.

La ciudad también aparece en la parte alta de la clasificación en conexión a internet. El 94,82% de los hogares pontevedreses tiene contratada conexión, el segundo mejor registro de las grandes ciudades, solo por detrás de Vigo, que alcanza el 96,04%. Pontevedra se sitúa además por encima de Santiago, Lugo, A Coruña, Ourense y Ferrol, y supera en 5,42 puntos la media gallega, que es del 89,40%.

En uso de internet, la Boa Vila ocupa la tercera posición. El 89,66% de la población se conectó en los tres meses anteriores a la encuesta, un porcentaje ligeramente inferior al de Vigo, con un 90,71%, y Lugo, con un 90,47%, pero superior al de Santiago, A Coruña, Ferrol y Ourense. En este indicador, la ciudad está 5,20 puntos por encima del conjunto de Galicia, donde la media es del 84,46%.

La evolución de los últimos años muestra el salto digital experimentado por Pontevedra desde comienzos de la pasada década. En 2012, solo el 56,85% de la población utilizaba internet. En 2025, el porcentaje llega al 89,66%, lo que supone un aumento de 32,81 puntos. La ciudad ha pasado así de estar entre las posiciones más bajas de las grandes urbes gallegas a formar parte del grupo de cabeza.

El avance es todavía más acusado en la disponibilidad de conexión a internet en los hogares. En 2012, el 55,87% de las viviendas pontevedresas tenía internet contratado. Trece años después, la cifra alcanza el 94,82%, casi 39 puntos más. La conexión se ha convertido, por tanto, en un servicio prácticamente generalizado en la ciudad.

El uso del ordenador también ha crecido, aunque de forma menos intensa y con más oscilaciones. En 2012, el 60,93% de la población pontevedresa utilizaba este dispositivo. En 2025, el dato se eleva al 74,18%, una subida de 13,25 puntos. El incremento más llamativo se produce en el último año: Pontevedra pasa del 68,15% en 2024 al 74,18% en 2025, es decir, seis puntos más en solo un ejercicio.

Los hogares con ordenador también aumentan a largo plazo. En 2012 representaban el 68,32% del total y ahora llegan al 79,99%, con una mejora de 11,67 puntos. La comparación entre ambos indicadores refleja un cambio de hábitos: mientras la conexión a internet se ha universalizado con rapidez, el ordenador ha mantenido una presencia más estable, aunque Pontevedra conserva en este terreno una posición especialmente fuerte.

El principal contraste aparece en la administración electrónica. El 76,74% de la población pontevedresa de 16 o más años utilizó internet durante el último año para realizar gestiones con administraciones u organismos públicos. El dato supera la media gallega, situada en el 73,29%, pero coloca a Pontevedra en la quinta posición entre las siete grandes ciudades gallegas. Por delante están A Coruña, con un 82,73%; Santiago, con un 82,65%; Ourense, con un 81,05%, y Lugo, con un 78,60%. Solo Vigo, con un 76,60%, y Ferrol, con un 72,15%, quedan por debajo.

Ese resultado introduce un matiz relevante en la fotografía digital de la ciudad. Pontevedra lidera el uso del ordenador, encabeza la presencia de este dispositivo en los hogares y se sitúa entre las primeras en conexión y uso de internet, pero no traslada esa ventaja con la misma intensidad al ámbito de los trámites públicos en línea.

En conjunto, los datos dibujan una Pontevedra claramente por encima de la media gallega en los principales indicadores tecnológicos. La ciudad no solo está más conectada que el promedio de Galicia, sino que destaca especialmente por mantener una relación muy intensa con el ordenador, un dispositivo que en otros territorios muestra una evolución más contenida frente al avance del móvil, las tabletas o las televisiones inteligentes. Según el informe del IGE, el conjunto de Galicia presenta precisamente esa tendencia: internet continúa creciendo y se acerca a la universalización, mientras la presencia del ordenador se mantiene mucho más estable.

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Con todo esto, Pontevedra es hoy la gran ciudad gallega del ordenador. Lo es por uso, por equipamiento doméstico y por comparación con el conjunto de Galicia. Su reto pendiente está en aprovechar esa fortaleza digital para elevar también el uso de la administración electrónica, el único gran indicador en el que la ciudad no ocupa los primeros puestos urbanos.