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Carretera autonómica

La Xunta confía en abrir el próximo año la senda peatonal de la PO-313

La conselleira María Martínez Allegue anuncia en Marín la licitación de la obra por 740.000 euros

Presentación del proyecto, a pie de carretera.

Presentación del proyecto, a pie de carretera. / FdV

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R. P.

Marín

La conselleira de Vivenda e Planificación de Infraestruturas, María Martínez Allegue, anunció ayer en Marín la licitación de las obras de la senda peatonal y ciclista de un kilómetro la carretera autonómica PO-313 entre Cadro y Cadrelo por un presupuesto de más de 740.000 euros. Allegue destacó que este nuevo tramo de senda se suma a los anteriores ejecutados en esta carretera desde Coirados y Pardavila hasta Cadro, de forma que se completará un itinerario seguro para los desplazamientos a pie o en bicicleta a lo largo de un total de cinco kilómetros. La Xunta agilizará dentro de lo posible la tramitación para adjudicar las obras de la senda este año y el plazo de ejecución será de 12 meses, de forma que como indicó Allegue el itinerario estará en su recta final en el año 2027.

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