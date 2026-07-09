Pontevedra se prepara para llenar un BigSound que superará los 35.000 visitantes

Más de 35.000 personas convertirán de nuevo el centro de Pontevedra en el gran recinto urbano del BigSound. El festival ultima los preparativos de una nueva edición con previsión de superar la asistencia registrada el año pasado y con el objetivo de llenar el espacio habilitado en la ciudad, que alcanza ya su límite de capacidad con la configuración actual.

La organización ha adelantado dos días el inicio del montaje para trabajar con más margen, seguridad y orden. El evento, promovido por Play Plan, refuerza así su singularidad: no se celebra en un descampado ni en las afueras, sino plenamente integrado en el casco urbano, lo que permite a buena parte del público acudir a pie y multiplica su impacto en la vida de la ciudad.

El director del festival, Jordi Laurent, destacó que esta ubicación es «un lujo al alcance de muy poquitos festivales en toda la Península» y avanzó que la afluencia superará ligeramente la del año pasado. Las acreditaciones comenzarán ya el jueves por la tarde para evitar aglomeraciones el viernes, después de que en la pasada edición miles de personas acudiesen en apenas unas horas.

El recinto contará con dos escenarios, uno denominado Xacobeo y otro bautizado como Pontevedra, en homenaje a la acogida de la ciudad. Además, se han introducido cambios en la distribución interior para mejorar la movilidad y la comodidad del público. La organización ha reubicado zonas de marcas, barras y, especialmente, áreas de baños, uno de los puntos que generó problemas puntuales en la edición anterior.

También se han ampliado los camerinos y espacios de descanso para artistas y trabajadores. En total, el dispositivo movilizará a más de un millar de profesionales, entre personal técnico, seguridad, producción y servicios.

En materia de movilidad, el BigSound amplía este año las paradas y conexiones de los autobuses oficiales con otras ciudades, con la intención de reducir el uso del vehículo privado. Antes de la apertura se celebrará una reunión técnica de seguridad con cuerpos policiales, Bomberos, Protección Civil, Concello y empresas implicadas para revisar los planes internos, externos y de movilidad.

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El concejal de Festas, Demetrio Gómez, agradeció la colaboración de los vecinos del entorno y reconoció que el montaje puede generar molestias: «Somos conscientes de que estas tareas generan ciertas incomodidades y agradecemos enormemente el esfuerzo y la generosidad de todas las vecinas y vecinos».