Muere un pontevedrés de 76 años en la playa de Cabeceira
Ocurrió en la tarde del miércoles y pudo sufrir una indisposición cuando se encontraba en el agua
R. P.
Un hombre ha fallecido este miércoles por una posible indisposición mientras se encontraba en el agua en la playa de Cabeceira, en Poio. Se trata de un vecino de Pontevedra de 76 años.
En torno a las 20.10 horas, un particular daba aviso al 112 Galicia para informar de que estaban sacando a un hombre del agua y que estaban intentando reanimarlo.
Hasta el lugar se han desplazado los profesionales sanitarios del Servicio de Urgencias Sanitarias de Galicia-061 y agentes de la Guardia Civil y la Policía Local.
También se ha informado del suceso a Salvamento Marítimo, al servicio de Guardacostas de Galicia, a miembros del Grupo de Emergencias Supramunicipal (GES) de Sanxenxo y a los efectivos de la Agrupación de Voluntarios de Protección Civil.
Pese a los intentos de reanimación, los servicios de emergencias no han podido salvarle la vida. Los agentes de la Guardia Civil, tras confirmar el fallecimiento, han apuntado a una indisposición mientras se encontraba en el agua como posible causa de la muerte.
El hombre se encontraba en el agua con su esposa, pero en el momento en el que la mujer regresaba a la playa, comprobó que su marido no iba detrás de ella. Varias personas lo sacaron del mar y trataron de reanimarlo, sin éxito.
La playa de Cabeceira es una de las tres de Poio con bandera azul y, por tanto, dispone de socorristas, pero a la hora en la que ocurrió el suceso, los vigilantes ya habían completado su horario del día, que finaliza a las 20.00 horas.
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