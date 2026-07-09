Mollavao exige local social, limpieza y transparencia urbanística al Concello

La Asociación Vecinal de Mollavao celebrará el próximo miércoles 15 de julio una nueva asamblea abierta para abordar las demandas pendientes del barrio y dar cuenta de las gestiones realizadas en los últimos meses. La reunión será en el skatepark situado bajo el puente de la AP-9, con primera convocatoria a las 18.30 horas y segunda, a las 19.00 horas, y estará abierta a toda la vecindad, sean o no socios de la entidad.

El colectivo asegura que ha mantenido contactos con el Concello, la Xunta, la Subdelegación del Gobierno, la Diputación y distintos representantes políticos, pero sostiene que esas gestiones no se han traducido por ahora en soluciones concretas. Entre las principales quejas figuran la limpieza, la salubridad, los vehículos abandonados y el deterioro de determinados espacios del barrio.

Uno de los puntos centrales de la asamblea será la ausencia de un local social propio en Mollavao. La entidad critica que el barrio carezca de un espacio donde reunirse, organizar actividades o desarrollar vida comunitaria, y considera insuficientes las alternativas planteadas fuera de la zona, como el Pazo da Cultura o dependencias administrativas de uso puntual.

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La asociación también reclama más transparencia sobre la renaturalización de la parcela de los circos y sobre el convenio urbanístico entre el Concello y el Invied, que afecta a los antiguos chalés militares. El colectivo pide un calendario público, claro y verificable de las actuaciones previstas.