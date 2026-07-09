Más de un millar de viviendas tiene piscina: «Desde la pandemia se han disparado»

Las vistas aéreas de Pontevedra muestran cada vez más puntos azules entre viviendas unifamiliares y parcelas residenciales. El municipio suma ya 1.094 piscinas registradas, de las que 1.060 son descubiertas y 34 cubiertas, según los últimos datos del Catastro. La cifra sitúa a la ciudad en una posición destacada dentro del mapa gallego de este tipo de instalaciones, en un contexto de fuerte crecimiento desde la pandemia y de una demanda que las empresas del sector siguen notando con intensidad.

Pontevedra aparece ya como el cuarto municipio de Galicia con más piscinas, solo por detrás de Vigo, con 2.812; Oleiros, con 1.981, y Nigrán, con 1.405. La comparación es especialmente significativa si se observa el ránking de las siete grandes ciudades gallegas: Vigo se mantiene claramente en cabeza, pero Pontevedra se coloca por delante de Ourense, con 1.008; Lugo, con 858; Santiago, con 797; A Coruña, con 322, y Ferrol, con 291.

La evolución en la Boa Vila ha sido muy marcada en los últimos años. En 2022 constaban 779 piscinas descubiertas y 28 cubiertas, un total de 807. Cuatro años después, el registro asciende a 1.094, lo que supone 287 más. Solo en piscinas descubiertas, el incremento es de 281 unidades, un crecimiento aproximado del 36% respecto a 2022.

El salto también se aprecia en el último ejercicio. En 2025, Pontevedra contaba con 1.022 piscinas descubiertas y 33 cubiertas, frente a las 1.060 descubiertas y 34 cubiertas actuales. Es decir, en apenas un año se han incorporado al registro 39 piscinas más, casi todas al aire libre, el formato claramente dominante en las viviendas unifamiliares y parcelas residenciales.

El fenómeno no es exclusivo de la ciudad. En su entorno inmediato destacan especialmente Sanxenxo, con 774 piscinas descubiertas y 29 cubiertas; Poio, con 645 descubiertas y 24 cubiertas; Marín, con 303 descubiertas y 7 cubiertas; Ponte Caldelas, con 263 descubiertas y una cubierta, y Vilaboa, con 257 descubiertas y 5 cubiertas. En conjunto, el área pontevedresa confirma una expansión muy visible de este tipo de instalaciones privadas.

Las empresas del sector vinculan este auge a un cambio de hábitos que comenzó con la pandemia. Firmas especializadas apuntan que el COVID fue un punto de inflexión y hablan de un auténtico «bum» de solicitudes de presupuesto. También señalan que muchas compañías ya trabajan con plazos de cara al año siguiente por el volumen de encargos acumulados.

En esta línea se expresa Daniel Portas, responsable de Aqus Piscinas, en Vilaboa, un negocio con «mucha demanda» y que trabaja a lo largo y ancho de toda Galicia. La empresa está centrada sobre todo en trabajos de rehabilitación y mejora de instalaciones ya existentes.

Portas confirma que el mercado atraviesa un momento de saturación. «Nos consta que los plazos para las instalaciones son muy largos ya, tanto por los problemas de suministro de materiales, como por la falta de mano de obra especializada», señala. Esa presión también se nota en los precios: una piscina de unos 4 por 4 metros, que antes podía rondar los 18.000 euros, se mueve ahora con frecuencia entre 25.000 y 30.000 euros, dependiendo de la obra, los acabados y el equipamiento.

Para él, la pandemia también es la principal referencia temporal actualmente. «Desde entonces se ha notado mucho el aumento de la demanda. Al final contar con una piscina es una forma de poder tener a la familia reunida en casa», resume el responsable de Aqus Piscinas. A ese factor se suman otros elementos, como los veranos cada vez más calurosos, la búsqueda de comodidad doméstica y la preferencia de muchas familias por espacios de baño privados frente a playas cada vez más masificadas en los meses centrales del verano.

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El resultado es que Pontevedra y su área se han teñido de azul en los últimos años. La piscina ha dejado de ser un elemento excepcional para convertirse en una dotación cada vez más frecuente en viviendas con parcela. Y, aunque Vigo encabeza con mucha diferencia el ránking gallego, Pontevedra se consolida como uno de los grandes focos de este crecimiento, tanto por número total de instalaciones como por ritmo de aumento desde 2022. n