«Los medios deben adaptarse a las personas y no al revés»

Que las personas con discapacidad intelectual puedan disfrutar del verano en igualdad de condiciones y con actividades pensadas a partir de sus propios intereses es el objetivo del programa de vacaciones de Special Olympics Galicia. Su presidente, Eladio Fernández, explica la nueva edición de esta iniciativa en la Residencia de Estudiantes Afundación de Pontevedra, un proyecto que combina ocio, convivencia e inclusión y que acaba de arrancar con participantes de entidades de toda Galicia.

¿Con qué novedades arranca este año el programa de verano de Special Olympics Galicia?

Cada año hay alguna novedad, sobre todo en las actividades. Las propias personas con discapacidad van pidiendo cosas nuevas y lo que hacemos es adaptar el programa a esas demandas. Son ellos quienes nos van diciendo qué quieren y cómo lo quieren, y nosotros intentamos dar respuesta.

¿Puede poner algún ejemplo de esas peticiones que salen de los propios participantes?

Por ejemplo, cuando un turno coincide con las fiestas de la Peregrina, nos piden que la hora de vuelta sea más tarde para poder disfrutarlas más. Y tienen razón, porque a nosotros también nos pasaba. Esa es una de esas demandas innovadoras que hacen ellos y que nosotros intentamos incorporar.

Esa forma de trabajar resume también la filosofía de la entidad, ¿no?

Sí. Nosotros tenemos una filosofía muy clara: no adaptamos las personas a los medios, sino los medios a las personas, tanto en el deporte como en otras actividades. Eso hace que la persona disfrute de lo que está haciendo porque puede hacerlo y porque le gusta. Son las propias personas quienes deciden qué quieren y cómo lo quieren.

¿Qué supone para las familias este programa de vacaciones?

Las familias depositamos toda nuestra confianza en las personas que cuidan de nuestros hijos e hijas. Para nosotros es fundamental saber que van a estar bien atendidos, que van a disfrutar y que van a tener las mismas vacaciones que cualquier ciudadano. Además, estos campamentos ya empezaron, y por eso también se ven algunas caras de no dormir, pero eso forma parte de la ilusión y del trabajo que hay detrás.

Llevan nueve años desarrollando este proyecto con Afundación. ¿Cómo se consigue mantenerlo y hacerlo crecer?

Contamos con la colaboración de Afundación y de la Xunta de Galicia, a través de la Consellería de Política Social, y eso nos permite que cada año podamos incluso superar el número de participantes. Es verdad que cuesta recaudar para poder hacerlo, porque sin presupuesto no se puede llevar adelante, pero tanto las administraciones como entidades privadas hacen posible esta participación.

Special Olympics Galicia no trabaja solo en verano. ¿Qué volumen de actividad mantiene durante el año?

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Hablamos de más de 4.000 personas con discapacidad, más de 1.000 profesionales y más de 2.000 voluntarios. Y no solo se trata de conseguir participación, sino de crear comunidad. Ese es uno de los grandes éxitos del proyecto de Special Olympics. En Galicia tenemos un nivel muy alto de implicación y participación dentro de Special Olympics España.