Lidl abre este viernes su nueva tienda de Sanxenxo, que genera doce empleos más

Lidl abre este viernes 10 de julio su nueva tienda de Sanxenxo, localizada en el Parque Empresarial de Nantes, y que sustituye a la que ha venido funcionando en el lugar de Vinquiño.

Con el objetivo de promover una mejor experiencia de compra, la cadena ha invertido 5,4 millones de euros en la ejecución de este espacio, en el que los clientes dispondrán de un 60% más de superficie de sala de ventas: pasarán de los 953 m2 del actual centro a los más de 1.530 m2 que se ponen en funcionamiento este viernes.

También se incrementa el área destinada a aparcamiento, que ahora alcanza las 118 plazas (39 más en comparación con el de Vinquiño). En este campo, otra de las grandes novedades consiste en los cuatro puntos de carga habilitados para vehículos eléctricos, un servicio del que no disponía la anterior tienda.

El establecimiento, que estará abierto de lunes a sábado de 9.00 a 22.00 horas, incorpora otras medidas como 535 m2 de paneles solares destinados a favorecer el autoconsumo de energía.

La tienda cuenta con una plantilla de 26 trabajadores, de los que prácticamente la mitad, doce, se corresponde con puestos de nueva creación, reforzando así la huella de Lidl en la generación de puestos de trabajo directos en Galicia.

La cadena también contribuye en el campo de los puestos de trabajo indirectos e inducidos con la contratación de empresas locales para el diseño y la ejecución de la obra: la ingeniería Capitel ha liderado los trabajos técnicos, mientras que la constructora Oreco se ha encargado de la edificación, ambas empresas con sede en Vigo.

Jaime Herrá, director regional de Lidl en Galicia, destaca que esta apertura “culminará medio año de intenso trabajo, con cuatro actuaciones que nos han permitido llegar a puntos nuevos en los que no teníamos presencia, como Narón o Poio, y también mejorar la experiencia de compra en establecimientos que hemos renovado por completo, como este de Sanxenxo o el de Ferrol”.

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Con la vista puesta en el futuro, Herrá explica que en este año 2026 la cadena seguirá avanzando en la construcción de un nuevo establecimiento en Cee (A Coruña), que se prevé inaugurar antes de que finalice el año, así como la ampliación y mejora de sus instalaciones en Carballo. “En resumen estamos ante seis intervenciones que refuerzan firmemente nuestra huella en Galicia, que planificamos complementar con trabajos en otros territorios en próximos ejercicios”, señala Herrá, quien subraya “el protagonismo de la provincia de Pontevedra en el plan de expansión de la compañía este 2026, ya que en apenas tres semanas habremos completado la apertura de Poio, que entró en funcionamiento el 19 de junio, y la renovación integral de Sanxenxo”.