Herido grave un hombre de 84 años al ser atropellado en un paso de peatones en Sanxenxo
Es vecino del municipio y fue evacuado al hospital Montecelo de Pontevedra con un fuerte golpe en la cabeza
N. D.
Un peatón ha resultado herido grave tras ser alcanzado por un turismo en Sanxenxo, según informa el 112. El accidente ocurrió a las 7.40 horas en la avenida de León, a la entrada al casco urbano de la localidad. Los agentes de la Policía Local urgían la asistencia sanitaria debido a la gravedad de las lesiones.
Finalmente, el herido, de 84 años y vecino de Sanxenxo, fue trasladado al Hospital Montecelo con, al menos, un fuerte golpe en la cabeza. Al lugar acudieron los efectivos sanitarios del 061, los agentes de la Policía Local y los miembros de Emerxencias de Sanxenxo.
Según informa el Concello el atropello se ha producido en un paso de peatones por un posible "despiste del conductor", que ha dado negativo en pruebas de alcohol y drogas. También es vecino de Sanxenxo.
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