La Guardia Civil de Pontevedra localiza a un estafador de 2.000 euros a través del Bizum inverso

El Equipo @ de la Comandancia de la Guardia Civil de Pontevedra, en colaboración con el equipo @ de Cádiz, ha localizado e investigado a un varón de 28 años natural de Jerez de la Frontera como presunto autor de un delito de estafa por importe de 2000 euros a través del método del Bizum inverso y que ya contaba con antecedentes policiales por hechos similares. La operación Bizinv se inició en el mes de mayo de 2025, a raíz de la denuncia formalizada por la víctima de la estafa.

La técnica consiste en la estafa a personas que tienen anuncios publicados para la venta de sus pertenencias o que esperan un pago por cualquier otro motivo, circunstancia que aprovechan los delincuentes para convencer a los vendedores de que van a realizar el pago mediante la plataforma Bizum, realizando una solicitud de dinero en lugar de un envío. Los delincuentes guían durante todo el proceso a las víctimas para no levantar sospechas hasta que las notificaciones de cobro se efectúan.

En este caso, la línea de investigación llevada a cabo por los agentes, fue encaminada al seguimiento de las dos trasferencias realizadas por el perjudicado mediante Bizum, comprobando que las mismas fueron dirigidas a la recarga de una cuenta de una conocida casa de apuestas en línea. Tras conocer el destino de los envíos se logra identificar al usuario último que recibe el dinero estafado en la localidad de Jerez de la Frontera, en la provincia de Cádiz.

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El Equipo @ de la Comandancia de Pontevedra recomienda que «para evitar ser víctima de este tipo de estafas es importante tomar una serie de precauciones, como son la desconfianza por aquellos usuarios que nos invitan a salir de los canales oficiales de las plataformas de venta, aquellos que muestran una especial urgencia por realizar un pago y los perfiles con pocas o ninguna reseña, de reciente creación», que suelen ser usados para este tipo de hechos. Ante cualquiera de estos u otros indicadores se debería sospechar del supuesto comprador.