La falta de socorristas lleva a Ponte Caldelas a renunciar a la bandera azul de A Calzada por tercer año consecutivo

La playa fluvial de A Calzada, en Ponte Caldelas, en el río Verdugo, mantendrá la calidad de siempre, pero sin socorristas ni bandera azul, que había logrado renovar para este verano. El Concello se ha visto obligado a renunciar a este distintivo medioambiental precisamente por no lograr la contratación de los vigilantes necesarios para ofrecer el servicio.

Es el tercer año consecutivo en el que Ponte Caldelas devuelve la bandera azul de A Calzada por el mismo motivo y es que la contratación de socorristas se ha convertido en una odisea desde hace tiempo. La Federación de Salvamento y Socorrismo de Galicia ya atribuía en 2022 este "déficit" de vigilantes en las playas para la temporada de verano a los requisitos impuestos por la Xunta, entre ellos las horas de formación.

En un comunicado en las redes sociales, el alcalde de Ponte Caldelas, Andrés Díaz, señala que "un año más, y ya es el tercero, nos vemos obligados a renunciar a la Bandera Azul".

Añade que "no es por falta de compromiso ni de calidad de nuestra playa fluvial, sino por un problema que se repite cada verano: la falta de socorristas. El proceso de selección volvió a quedar desierto".

Díaz asegura que "respetamos profundamente la Bandera Azul y, por responsabilidad, preferimos renunciar antes que incumplir sus requisitos". Y es que para que el distintivo pueda ondear en la playa fluvial, es obligatorio disponer de ese servicio de socorrismo.

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Pese a que ya es recurrente la falta de profesionales y la imposibilidad de izar la enseña, el alcalde asegura que "el próximo año volveremos a optar a este distintivo con la misma ilusión y con el compromiso de seguir haciendo de la Playa Fluvial de A Calzada un referente de calidad".