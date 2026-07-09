La Diputación de Pontevedra financiará con casi 800.000 euros la reforma urbana del barrio de A Caeira

El barrio de A Caeira, en Poio, afrontará en las próximas semanas una reforma urbana largamente demandada por el vecindario. La Diputación de Pontevedra financiará con cerca de 800.000 euros, a través del Plan +Provincia, una actuación integral impulsada por el Concello que permitirá mejorar la movilidad peatonal y rodada, eliminar barreras arquitectónicas y recuperar espacios públicos actualmente deteriorados.

El presidente provincial, Luis López, visitó este miércoles la zona acompañado por el alcalde de Poio, Ángel Moldes, para anunciar el inicio inminente de unas obras que serán asumidas al 100% por la administración provincial. La intervención se centrará en las calles Río Sil, Río Umia y Río Oitavén, donde se ejecutará una plataforma única pensada para ordenar el tránsito, favorecer los desplazamientos a pie y mejorar la accesibilidad.

«Será una actuación integral para mejorar el entorno y la movilidad de peatones y vehículos en las calles Sil, Umia y Oitavén», explicó López durante la visita. El proyecto incluye también la canalización de la recogida de aguas pluviales, la renovación del alumbrado público y la instalación de una tubería que permitirá soterrar en el futuro las líneas eléctricas.

Además de la transformación de las tres calles principales, la actuación contempla el acondicionamiento de un sendero entre las calles Río Sil y Río Tambre, con el objetivo de facilitar los desplazamientos peatonales dentro del barrio.

La reforma busca dar respuesta a una de las reivindicaciones históricas de los vecinos de A Caeira, una zona residencial con importantes necesidades de mejora en materia de accesibilidad, seguridad vial y calidad urbana. La creación de una plataforma única permitirá reducir barreras y ordenar mejor la convivencia entre vehículos y peatones.

El presidente de la Diputación destacó que se trata de un proyecto «valorado en casi 800.000 euros» y financiado íntegramente por la institución provincial al amparo del Plan +Provincia. López enmarcó la actuación en la colaboración entre la Diputación y el Concello de Poio para mejorar servicios, infraestructuras y espacios públicos en distintas zonas del municipio.

Uno de los elementos más simbólicos del proyecto será la restauración del recinto polideportivo de la calle Río Oitavén, que lleva años en estado de abandono. La cancha, situada en el entorno de A Caeira, fue uno de los espacios en los que la futbolista internacional Tere Abelleira dio sus primeros pasos en el fútbol.

Luis López vinculó esta recuperación con la apuesta de la Diputación por el deporte y por la mejora de instalaciones de proximidad. «Somos la provincia del deporte. Tenemos instalaciones deportivas de primer nivel, somos un polideportivo al aire libre y somos una tierra de deportistas», señaló el presidente provincial.

El mandatario recordó que este espacio forma parte de la memoria deportiva del barrio y del propio municipio, al estar ligado también a la trayectoria de Tere y Tomás Abelleira. Con la reforma, la cancha volverá a estar en condiciones de uso y podrá recuperar su función como punto de encuentro vecinal y lugar de práctica deportiva para la juventud.

Aunque la financiación corre íntegramente a cargo de la Diputación, López atribuyó al alcalde de Poio, Ángel Moldes, el impulso del proyecto y la capacidad para convertir en realidad una actuación que llevaba tiempo sobre la mesa. El presidente provincial destacó que el Concello está promoviendo inversiones en diferentes puntos del municipio y captando fondos de otras administraciones.

«El alcalde está consiguiendo que los proyectos pasen del papel a la realidad», afirmó López, que sostuvo que Poio ha dejado atrás una etapa marcada por la «ausencia o parálisis» de iniciativas y se ha convertido, dijo, en un ejemplo de «buena gestión y progreso».

Por su parte, Moldes agradeció la implicación de la Diputación de Pontevedra en la financiación de una obra que considera prioritaria para el barrio de A Caeira y para la mejora de los servicios municipales.

La reforma de A Caeira se suma a otras actuaciones financiadas por la Diputación en Poio durante el actual mandato. Según los datos trasladados por el presidente provincial, la administración pontevedresa ha movilizado en el municipio 6,6 millones de euros en los últimos tres años a través de distintos planes de cooperación.

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López aseguró que esta inversión refleja el compromiso del gobierno provincial con Poio y con el conjunto de los concellos de la provincia. «Reafirmamos nuestro compromiso tanto con el Concello de Poio como con los 60 restantes que componen la provincia», concluyó.