Performance
Un cuerpo en tensión, búsqueda y transformación
Fran Martínez presenta «Transfixión» en Santa Clara dentro de la Bienal de Artes Vivas
C. P. C.
El convento de Santa Clara volvió a convertirse ayer en escenario de la Bienal de Artes Vivas de Pontevedra con «Transfixión», la propuesta de Fran Martínez. La pieza, concebida como una obra en proceso, dialoga con la arquitectura del antiguo recinto conventual y sitúa el cuerpo en un espacio de tensión, búsqueda y transformación.
La actuación encaja en el espíritu de esta edición, «Nas Marxes», que apuesta por creaciones alejadas de los formatos convencionales y por la relación directa entre artistas, público y espacios patrimoniales. En «Transfixión», Martínez no plantea una obra cerrada, sino una experiencia abierta, atravesada por el lugar y por el propio tiempo de creación.
La Bienal continuará hasta el domingo con nuevas propuestas de danza, performance, teatro y música en distintos espacios de Santa Clara. Para hoy jueves están previstos dos estrenos en Galicia de danza: «Escarlet», de Ángela Millano (19.00 horas en el coro), y «Alien», de Manuel Rodríguez (20.00 horas en la iglesia).
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