El consumo de agua se dispara en la ría mientras el Lérez entra en prealerta

El bajo caudal del río Lérez ya obliga a mover ficha. Pontevedra ha activado recomendaciones de ahorro de agua para vecinos, empresas e industrias tras la declaración de prealerta por sequía en la cuenca, en un contexto en el que el consumo de la ría creció un 23,99% durante el primer semestre del año. El mensaje central es preventivo, pero claro, instando a evitar usos prescindibles para garantizar el abastecimiento humano si la falta de lluvias se prolonga.

Las medidas apelan a no utilizar agua de la traída para llenar piscinas particulares, regar jardines o lavar coches, además de reducir baldeos, riegos públicos y fuentes ornamentales. También se recomienda instalar dispositivos de ahorro, cerrar los grifos cuando no sean necesarios y priorizar la ducha frente al baño. En el ámbito municipal, el gobierno local limitará los consumos propios, aunque precisa que estos usos apenas representan menos del 0,5% del agua potabilizada.

La preocupación aumenta por la evolución de la demanda en los municipios abastecidos desde Pontevedra. Entre enero y junio, el consumo total pasó de 4.093.959 metros cúbicos en 2025 a 5.076.122 en 2026. Bueu registra el mayor incremento porcentual, un 282,15%, seguido de Sanxenxo, con un 102,99%; Poio, con un 41,26%; y Marín, con un 33,80%. Pontevedra, según los datos actualizados, sube un 4,06%, hasta los 2.543.775 metros cúbicos. El polígono de Ponte Caldelas baja un 19,35%.

El alcalde, Miguel Anxo Fernández Lores, trasladó un mensaje de tranquilidad, pero reclamó a la Xunta información actualizada sobre el caudal real del Lérez y decisiones sobre las captaciones industriales si la situación empeora. «Nunca en los últimos 27 años se dejó de suministrar agua a ningún usuario ni a ningún concello», afirmó. A su juicio, el agua disponible es suficiente para el consumo doméstico de la ría, pero no necesariamente si se mantienen otros usos. «La prioridad absoluta por ley es el abastecimiento de la población», insistió, antes de señalar que, llegado el caso, «la Xunta debería exigir a Ence una reducción drástica o la paralización de su captación».

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El embalse del Pontillón do Castro, con capacidad para un millón de metros cúbicos, está al 84%. Si el Lérez no bastase y hubiese que depender solo de esa reserva, la autonomía estimada rondaría los 20 días, o hasta 25 en condiciones extraordinarias.