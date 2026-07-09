La caballería vuelve para vigilar los montes y el Camiño de Santiago

La Unidad de Caballería de la Policía Nacional vuelve este verano a Galicia para colaborar en la prevención y detección de incendios forestales y reforzar la seguridad en distintos tramos del Camiño de Santiago. La campaña fue presentada este jueves en Pontevedra, a los pies del monumento de los Héroes de Ponte Sampaio, con la presencia del subdelegado del Gobierno en Pontevedra, Abel Losada, y del responsable de la unidad, el oficial José Antonio Fontecha. Como cada año, la presentación congregó a numerosos ciudadanos, que aprovecharon el momento para tomar fotografías y vídeos atraídos por la belleza de los animales.

Losada expresó su «satisfacción» por la puesta en marcha, un año más, de este dispositivo y trasladó su agradecimiento a la Policía Nacional por una campaña que, según explicó, tiene como eje central la lucha contra los incendios forestales en Galicia. El subdelegado destacó que la presencia de la Unidad de Caballería cumple también una función de seguridad en las zonas de su demarcación por las que discurren los trazados del Camiño de Santiago.

En este ámbito, Losada se refirió a la campaña «No camines sola», dirigida fundamentalmente a reforzar la seguridad de las mujeres, especialmente de las peregrinas que viajan solas. «Sabemos que hay una percepción de riesgo mayor y, por lo tanto, es un elemento disuasorio importante y también de tranquilidad para ellas», señaló.

El subdelegado enmarcó este despliegue dentro del esfuerzo conjunto de las administraciones y de los cuerpos de seguridad frente al riesgo de incendios. Recordó la implicación de la Policía Nacional, de otros cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado y también del Ministerio de Defensa, con medios como la Brigada de Refuerzo contra Incendios Forestales y la Unidad Militar de Emergencias. «El lema de todos contra el fuego debería reflejar perfectamente lo que como sociedad deberíamos ser capaces de articular: todos los recursos públicos de todas las administraciones ante un problema que existe y que está ahí», afirmó.

Losada advirtió además de la necesidad de permanecer especialmente atentos este verano, teniendo en cuenta la evolución climatológica de los últimos meses. «Siempre pensamos que este año a ver si es un poco mejor, pero viendo la climatología del invierno, con la lluvia, y la sequía a partir de marzo, tenemos que estar especialmente atentos», indicó.

Desde el año 2013

Por su parte, el oficial José Antonio Fontecha explicó que la Unidad de Caballería viene desarrollando en Galicia labores de prevención de incendios desde aproximadamente el año 2013. El dispositivo se organiza en dos bases: una base norte, situada en Santiago de Compostela, y una base sur, en Pontevedra. Desde ambas se cubre la práctica totalidad de la comunidad autónoma.

Fontecha subrayó que una de las principales ventajas de la caballería es su capacidad para acceder a zonas a las que no llegan los vehículos a motor. «Nuestra labor principal es la prevención y la detección: prevención porque la gente nos ve y, si alguien tiene la mala idea de prender fuego, entendemos que no lo va a hacer; y detección porque vamos a lugares y zonas altas desde donde podemos detectar el fuego y dar aviso a los servicios de emergencia», explicó.

El dispositivo cuenta este verano con 20 agentes y 12 caballos entre las dos bases gallegas. Los servicios se distribuyen diariamente en turnos de mañana y tarde, e incluso en jornadas completas cuando es necesario. Según Fontecha, muchos de los agentes llevan años desplazándose a Galicia, conocen bien el territorio y son recibidos de forma muy positiva por la ciudadanía.

El responsable de la unidad destacó también el papel del caballo como elemento de cercanía entre la Policía Nacional y la población. «Es un elemento socializador. Hay muchísima gente pendiente de los caballos y es una forma de acercar la policía a la ciudadanía», señaló, aunque insistió en que la misión principal del despliegue en Galicia es la prevención de incendios.

Respecto a la seguridad en el Camiño de Santiago, Fontecha indicó que muchas de las zonas en las que se realizan patrullas de prevención coinciden con trazados jacobeos. La presencia de la unidad permite reforzar la vigilancia y atender posibles incidencias, no solo en materia de seguridad, sino también de carácter humanitario. «La seguridad total no existe. Siempre puede haber alguna pequeña incidencia, gente con algún problema físico, una herida o una caída. También estamos para eso, para ayudar a quien haga falta», explicó.

El despliegue se mantiene habitualmente durante los meses de julio y agosto, coincidiendo con el periodo de mayor incidencia de incendios, aunque en algunos años se ha ampliado a septiembre en función de la evolución meteorológica y de las necesidades operativas.

Fontecha recordó que la Unidad de Caballería es una unidad móvil que presta servicio en distintos puntos de España cuando es requerida. Además de Galicia, efectivos de caballería participan este verano en otros dispositivos como la Operación Verano en Santander, la Operación Paso del Estrecho en Algeciras o los Sanfermines, en apoyo a la Policía Foral.

Los agentes que forman parte de estas unidades cuentan con una preparación específica. Según explicó el oficial, deben superar pruebas físicas, de monta y teóricas, y reciben formación continua tanto ellos como los caballos. Aunque la ciudadanía los asocia especialmente al control de masas en grandes eventos, Fontecha recordó que sus funciones son más amplias e incluyen labores de protocolo, apoyo en el Camino de Santiago y prevención de incendios.

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La mayoría de los caballos utilizados por la unidad son de pura raza española y proceden de la yeguada militar.