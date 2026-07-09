Los Bomberos excarcelan a un conductor que quedó atrapado en su coche tras un accidente en Barro
El hombre, de edad avanzada, no podía salir del vehículo, y después fue trasladado al hospital
R. P.
Una salida de vía se salda con una persona herida en Barro, en la que fue precisa la intervención de los Bomberos para ayudar a salir al conductor y único ocupante del interior del vehículo.
Según informa el 112, sucedió en el kilómetro 11 de la carretera PO-226 en Perdecanai. Fue un particular el que, a las 14.50 horas, informaba de la salida de vía de un vehículo. Indicaba, además, que había un señor de edad avanzada en el turismo y que no eran capaces de abrir la puerta para sacarlo de su interior.
Acudió personal del 061, así como los Bombeiros do Salnés, con base en Ribadumia. Asimismo, el 112 Galicia dio cuenta de los hechos a los Bomberos de Pontevedra, a la Guardia Civil de Tráfico, a los efectivos de la Agrupación de Voluntarios de Protección Civil de Barro y al personal de mantenimiento de la vía.
Finalmente, los bomberos de Ribadumia indicaron que tuvieron que quitar la puerta del vehículo para poder sacar al herido, que fue atendido en el punto y traslado por el personal sanitario a un centro hospitalario.
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