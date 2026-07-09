El BNG propone abrir Marín al mar en su apoyo a la candidata local Lucía Santos

La portavoz nacional del BNG, Ana Pontón, participó este jueves en el acto de presentación de Lucía Santos como candidata de la formación nacionalista a la Alcaldía de Marín en las elecciones municipales de mayo de 2027. Pontón defendió que Santos es “la alcaldesa capaz de hacer que Marín avance y genere nuevas oportunidades de futuro”.

La líder del Bloque aseguró que el BNG irá “a por todas” en los próximos comicios, con la convicción de contar con “la mejor candidata” y con un proyecto “ilusionante y transformador” para el municipio. En su intervención, destacó la experiencia, la capacidad y el conocimiento de Santos, de quien afirmó que “lleva Marín en la cabeza y en el corazón”.

Pontón subrayó que el objetivo del BNG es que Marín “no quede atrás” y pueda avanzar con nuevas ideas y proyectos transformadores. En este sentido, contrapuso la situación del municipio con el modelo de gestión nacionalista en Pontevedra, que, según señaló, “avanza, progresa, gana dinamismo económico y población”, frente a un Marín que, afirmó, pierde habitantes y en el que muchas personas “no ven expectativas”.

Entre las principales prioridades del proyecto nacionalista figura “abrir Marín al mar”, una iniciativa que Pontón vinculó con la posibilidad de generar nuevas oportunidades para el concello. La portavoz nacional del BNG defendió que la formación cuenta no solo con una candidata preparada, sino también con un modelo municipal avalado por su experiencia de gobierno en otros ayuntamientos.

Presentación de Lucía Santos como candidata a la Alcaldía de Marín. / FdV

Por su parte, Lucía Santos afirmó que el BNG afronta las próximas elecciones municipales con ilusión y con la tranquilidad del “trabajo bien hecho” desde el inicio de la legislatura. La candidata avanzó que su proyecto para Marín incluirá propuestas en materia de vivienda, medidas para frenar la pérdida de población, mejoras en los servicios sociales y soluciones a la falta de aparcamiento.

Santos destacó especialmente el proyecto para “abrir Marín al mar”, que calificó como una iniciativa “muy ambiciosa y muy necesaria” y como la más importante en décadas para transformar el urbanismo del municipio y contribuir a su dinamización socioeconómica.

La candidata recordó que el BNG ya logró un avance relevante con la aprobación de esta iniciativa en el Congreso y aseguró que la formación no se detendrá hasta convertirla en realidad. “Es lo que Marín necesita”, afirmó.

Noticias relacionadas

“Desde el BNG nos presentamos a las próximas elecciones municipales con un proyecto serio, definido y consolidado, aportando las soluciones necesarias para construir un nuevo Marín que mejore el bienestar de toda nuestra vecindad”, concluyó Santos.