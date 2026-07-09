Alertan del deterioro y "falta de seguridad" en la Ruta dos Muiños de Samieira, en Poio

El grupo municipal socialista de Poio denuncia el "estado de abandono" en el que se encuentra la Ruta dos Muíños de Samieira y se hace eco de las quejas de vecinos, que reclaman una actuación inmediata para garantizar una ruta en condiciones. Se trata de un recorrido empleado habitualmente para disfrutar del entorno natural, pero también como acceso a la playa de O Laño y como conexión con el paseo costero.

El portavoz socialista, Gregorio Agís, advierte de que “no hablamos de un problema menor de mantenimiento, sino de una situación que afecta directamente a la seguridad de las personas”. Según señala, uno de los tramos de la ruta, situado en uno de sus accesos principales, llegó a estar precintado con una cinta de prohibido el paso debido a su mal estado. “El problema es que en los días posteriores esa cinta apareció caída y la gente continúa pasando por un tramo que no garantiza la seguridad y que constituye un riesgo evidente”, denuncia.

Añade que la ruta presenta pasarelas de madera muy deterioradas, tablas podridas, huecos en el pavimento, mallas sueltas, barandillas en mal estado y elementos de protección dañados. “Cualquier persona puede tropezar o sufrir una caída, especialmente niños, personas mayores o visitantes que no conocen la zona”, señala Silvia Díaz, concejala del PSOE local.

Critican también que esta situación se produzca en pleno mes de julio, cuando más personas utilizan los espacios naturales, las playas y los paseos costeros. “Poio no puede venderse como destino turístico mientras permite que una ruta de estas características esté abandonada, con tramos peligrosos y sin una respuesta eficaz del gobierno local”, señalan.

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Gregorio Agís reclama al gobierno municipal una actuación inmediata: revisión completa de la ruta, reparación de las pasarelas y barandas deterioradas, limpieza y desbroce de las orillas del río, reposición de los elementos de seguridad y señalización clara de los puntos que no puedan ser utilizados. “No basta con poner una cinta y olvidarse del problema. Si un tramo no es seguro, hay que actuar con responsabilidad, impedir el paso de manera efectiva y reparar lo antes posible”, subraya.