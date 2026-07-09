Acepta un año y ocho meses de condena por difundir mensajes de odio en Facebook

La Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Pontevedra acogió este jueves la vista contra un hombre, naturalde Vilagarcía, acusado de difundir durante más de un año mensajes de odio contra personas inmigrantes, musulmanas, refugiadas y extranjeras a través de su perfil de Facebook. El procedimiento se resolvió finalmente mediante un acuerdo de conformidad entre las partes, por lo que no llegó a celebrarse el juicio completo.

La Fiscalía dirigía la acusación contra el procesado por un delito cometido con ocasión del ejercicio de los derechos fundamentales y las libertades públicas, en su modalidad de discurso de odio. Según el escrito del Ministerio Público, el hombre publicó entre febrero de 2017 y junio de 2018 comentarios abiertos al público en los que menospreciaba a distintos colectivos por razón de nacionalidad, situación administrativa, religión o color de piel.

El escrito de acusación recoge una larga relación de publicaciones realizadas en Facebook, muchas de ellas vinculadas a noticias sobre inmigración, refugiados, atentados terroristas o personas de religión musulmana. La Fiscalía sostenía que el acusado actuó de forma consciente y que sus mensajes no solo resultaban ofensivos, sino que contribuían a generar «sentimientos de odio, rechazo y hostilidad social» hacia esos colectivos.

Entre los comentarios recogidos en la causa figuraban expresiones en las que reclamaba expulsiones masivas de personas extranjeras, insultaba a inmigrantes y refugiados y llegaba a justificar o alentar agresiones físicas contra ellos. En algunos mensajes, el acusado hablaba de echarlos «a palos» o de «molerlos a palos», fórmulas que el Ministerio Público interpretó como una incitación directa a la violencia y al rechazo social.

La acusación subrayaba además que el procesado era consciente de que sus publicaciones se incorporaban a una red social con capacidad de difusión indefinida, de modo que, una vez publicadas, podían ser compartidas y multiplicar su impacto más allá de su control. La denuncia del Ministerio Fiscal se presentó en noviembre de 2018 ante los juzgados de Vilagarcía de Arousa.

En el marco de la investigación se practicó una entrada y registro voluntario en el domicilio del acusado, en presencia de su letrada, durante la cual fueron intervenidos un ordenador y un disco duro. La Fiscalía solicitaba inicialmente para el acusado una pena de un año y ocho meses de prisión, nueve meses de multa a razón de 15 euros diarios, la retirada de los contenidos publicados en Facebook y el decomiso del material informático intervenido.

El Ministerio Público también pedía una inhabilitación especial de cinco años para profesión u oficio educativo, docente, deportivo y de tiempo libre. En su escrito apreciaba, no obstante, la atenuante de dilaciones indebidas, al constatar que el procedimiento permaneció paralizado sin justificación entre enero de 2021 y marzo de 2024.

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Con el acuerdo de conformidad alcanzado esta mañana, el acusado evitó la celebración íntegra del juicio y aceptó los términos pactados por las partes. La conformidad incluye también nueve meses de multa a razón de 15 euros diarios, la inhabilitación especial para el sufragio pasivo durante el tiempo de condena y cinco años de inhabilitación para profesión u oficio educativo, docente, deportivo y de tiempo libre. El Ministerio Público solicitaba además la retirada de los contenidos publicados en Facebook y el decomiso del ordenador y el disco duro intervenidos durante la investigación. La resolución pone fin a una causa centrada en el alcance penal de los mensajes difundidos en redes sociales cuando traspasan la crítica o la opinión y se convierten, según la acusación, en un instrumento de humillación, hostilidad y violencia contra colectivos vulnerables.