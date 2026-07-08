Así será Bigsound Pontevedra 2026: dos días, 22 artistas y más de 20 horas de música

La cuenta atrás para Bigsound Pontevedra 2026 ya está en marcha. El festival celebrará su segunda edición en Galicia los próximos 17 y 18 de julio en el parque de Tafisa, con un cartel cerrado que reunirá a algunos de los nombres más destacados del pop, la música urbana y los sonidos latinos. David Bisbal, Maria Becerra, Juan Magán, Nathy Peluso, Ana Mena, Luck Ra, Nil Moliner, Natalia Lacunza, Lucho RK, Walls, Lg1do y Hens figuran entre los principales reclamos de una cita que vuelve a situar a Pontevedra en el mapa musical del verano.

El festival ha dado a conocer los horarios oficiales y el mapa completo del recinto, que volverá a contar con dos escenarios: Xacobeo 2027 Stage y Pontevedra Stage. La organización plantea una programación prácticamente ininterrumpida durante más de diez horas cada jornada, con actuaciones alternas para reducir esperas entre concierto y concierto.

La primera jornada, el viernes 17 de julio, arrancará a las 16.00 horas con Ele DJ. A lo largo de la tarde pasarán por los escenarios Gemeliers, Chema Rivas, Mafalda Cardenal, Despistaos, Nil Moliner, Luck Ra, Lg1do y Lucho RK. La noche concentrará varios de los platos fuertes, con David Bisbal a las 23.10 horas, Hens a las 00.25 y Juan Magán como cierre, desde la 01.25 hasta las 02.30 horas.

El mapa oficial del recinto donde se desarrollará el festival la semana que viene. / FdV

El sábado 18 de julio, la música comenzará a las 16.45 horas con Rager y continuará con Yami Safdie, Big Lois, Walls y Besmaya. En la recta final llegarán Ana Mena, a las 21.00 horas; Natalia Lacunza, a las 22.00; Nathy Peluso, a las 23.00 con su proyecto Club Grasa DJ Set; Luc Loren y Maria Becerra, que será la encargada de poner el broche final al festival entre la 01.10 y las 02.30 horas.

Varias de las actuaciones tendrán además carácter exclusivo en Galicia durante 2026. Es el caso de David Bisbal, Maria Becerra, Nathy Peluso, Ana Mena y Luck Ra, lo que refuerza el atractivo de una edición pensada para atraer público de dentro y fuera de la comunidad.

Más allá de los conciertos, el recinto incluirá zonas gastronómicas, áreas de descanso, barras, taquillas, zona VIP, puntos de recarga, servicios adaptados para personas con movilidad reducida y espacios de activación de marcas. Entre ellos estará la Calle Havana de Havana Club, además de propuestas vinculadas a imagin, Keler, Red Bull, Schweppes, Pepsi, Renfe, LOS40 y otros colaboradores.

Noticias relacionadas

Las últimas entradas para Bigsound Pontevedra 2026 continúan disponibles a través de la web oficial del festival.