A Seca se transforma en circuito

En esta edición ya está confirmada la participación de personas procedentes de 21 provincias españolas, incluidas las cuatro gallegas, así como de Melilla y de Lanzarote, Fuerteventura y Gran Canaria. Además, también asistirán moteros llegados desde diferentes puntos de Portugal.

El alcalde de Poio, Ángel Moldes, el concejal de Deportes, Cándido Muíños, y representantes del Motoclub A Rosa dos Vientos presentaron ayer la programación de esta edición, que combina rutas moteras, conciertos, exhibiciones y numerosas propuestas lúdicas en el entorno de la Sequía.

Durante la presentación, Moldes quiso agradecer «el importante trabajo que la entidad realiza a lo largo de todo el año para ofrecer una cita atractiva para los amantes de las motos y convertir a Poio en la capital gallega del motociclismo». Además, destacó «el impacto de la concentración en la hostelería y el comercio local. La ocupación hotelera para este fin de semana es importante. El epicentro está en A Seca, pero los asistentes visitarán todo el municipio»-

Por su parte, el presidente del Motoclub A Rosa dos Vientos, Manuel Torres, explicó que la concentración dará comienzo el viernes, día 10, con la tradicional ruta de las antorchas por todo el municipio, un emotivo recorrido en recuerdo de los compañeros ausentes, que partirá a las 22.30 horas. A continuación, se celebrará el concierto del grupo América de Vigo en A Seca.

La programación continuará el sábado con la sesión vermú, juegos moteros, concursos y animación al frente de la batucada Los Queimatasas, antes del tradicional paseo por las calles. A las 18.30 horas habrá una degustación de mejillón para las personas inscritas.

Uno de los momentos más destacados de la jornada será la exhibición de stunt del especialista portugués Cajó Stunt Rider, que visita por primera vez la provincia de Pontevedra. El primer pase se celebrará antes de la cena de confraternidad y de la entrega de trofeos, mientras que el segundo será a medianoche, coincidiendo con el espectáculo de fuego de Amelie Trotet.

La música también tendrá un papel protagonista durante el sábado, con los conciertos de la banda Martes Mal y de Cintia y Rose Power Live Dúo, además de la sesión de la discoteca móvil con el DJ Rubén Díaz.

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La concentración finalizará el domingo con una ruta motera por el entorno, con paradas y pinchos para los participantes, y con la tradicional comida de confraternidad en la carpa instalada en A Seca.