El Puerto de Marín cede espacio alternativo para aparcar durante las Fiestas del Carmen

El Puerto de Marín se implica, como cada año, con las Fiestas del Carmen de la localidad y, entre otras medidas, la Autoridad Portuaria habilitará un lugar de estacionamiento de vehículos en la zona pesquera frente al tendedero de redes cubierto, entre el 10 y el 16 de julio. La explanada habitual para aparcar en el casco urbano, entre la Plaza de España y el paseo Alcalde Banco, queda inutilizado por la instalación de las atracciones y otras actividades festivas, por lo que la superficie del puerto sirve de alternativa durante esa semana.

Asimismo, habrá otro aparcamiento en las explanadas del Nuevo Muelle Comercial de Marín, pero solo para las personas invitadas al tradicional acto de jura de bandera en la Escuela Naval Militar el día 16 de julio. Ese mismo día, la Autoridad Portuaria también autoriza al Concello para la tirada de fuegos artificiales desde la punta del espigón del paseo Alcalde Antonio Blanco.

Ese mismo día, el puerto será escenario de la procesión marítima en honor a la Virgen del Carmen, patrona de los marineros, que se celebra a bordo del buque pesquero “Nuevo San Cibrán”. En concreto, el recorrido vespertino, de alrededor de dos horas y media, se realizará dentro de las aguas de la ría de Pontevedra, con embarque y desembarque en el Muelle Ceferino Nogueira con una travesía de hasta tres millas de distancia.

Además, con motivo de la procesión marítima, también se realizará un vallado interior para facilitar la entrada al recinto portuario a las personas que participen este acto.

Noticias relacionadas

Además, se autoriza al Concello a la colocación de alumbrado propio de las fiestas en elementos de la Avenida de Ourense que pertenecen de la Autoridad Portuaria y, con motivo de la Batalla de Flores nocturna de este jueves, se permitirá la salida de carrozas por la puerta de Nodosa y se habilitará un desvío de tráfico desde la puerta situada delante del astillero hasta la salida por la plaza de España.