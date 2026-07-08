Portas honra a San Benito

San Benitiño de Lérez es el "máis milagrairo", pero no es el único al que se honra en la comarca. La romería de San Benito de Lantaño, en Portas, volverá a convertir los días 11 y 12 de julio en un punto de encuentro para cientos de fieles y visitantes. La concejala de Cultura, Ana Peña, presentó, junto con la Comisión de Fiestas de San Benito, la programación de una edición que combinará los tradicionales actos religiosos con música, actividades infantiles, una exposición fotográfica y la ya consolidada Fiesta de la Espuma.

La programación comenzará el sábado 11 de julio con un amplio horario de misas a las 9.00, 10.00, 11.00, 12:00, 18.00, 19.00 y 20.00 horas. A las diez de la mañana será el pasarrúas y actuación de la Banda de Música Unión de Lantaño, mientras que a las 13.00 horas se celebrará la misa solemne, cantada por el Coro Parroquial de Briallos, seguida de la tradicional procesión y de una tirada de fuegos.

Ya por la tarde, a las 18.00 horas, los más pequeños podrán disfrutar de un hinchable gratuito, y a las nueve de la noche dará comienzo a gran verbena con la actuación de la Charanga Ardores, el Dúo Almanova de Vigo y DJ Isi M.

El domingo 12 de julio, a partir de las 19.00 horas, la Carballeira de San Benito acogerá una gran jornada dedicada al público familiar con la Fiesta Infantil y la Fiesta de la Espuma, organizadas por Mundo Máxico, que incluirán también toro mecánico, hinchables, pintacaras y globoflexia.

La programación incluirá también una campaña solidaria de recogida de material escolar, impulsada por la Biblioteca de Portas, que tendrá lugar el domingo 12 de julio en la capilla de San Benito. Las personas asistentes podrán colaborar donando mochilas, carpetas, cuadernos de escritura y lectura, compases, gomas, lápices, material de pintura y otro material escolar, nuevo o de segunda mano en buen estado, con el objetivo de apoyar a las familias que más lo precisan de cara al próximo curso escolar.

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Además, como novedad de esta edición, la Romería de San Benito acogerá una exposición fotográfica dedicada a la memoria colectiva de Lantaño. La muestra reunirá imágenes antiguas cedidas por los vecinos que recogen momentos de la romería, las procesiones, las fiestas, las reuniones familiares, la vida cotidiana y las labores del campo, con el objetivo de preservar y poner en valor el patrimonio histórico y sentimental de la parroquia.