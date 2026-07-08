Pontevedra volverá a sonar a tradición con el XXVII Memorial Ricardo Portela

Pontevedra volverá a rendir homenaje a la música tradicional gallega con una nueva edición del Memorial Ricardo Portela, que este año alcanza su vigésima séptima edición. El programa, presentado por el concejal de Fiestas, Demetrio Gómez, junto a Alberto Pirés y Érica Iglesias, vocales de la Asociación de Gaiteiras Galegas, se celebrará desde el viernes 10 al domingo 12 de julio con una amplia programación de actuaciones y una muestra de artesanía dedicada a los instrumentos tradicionales.

Uno de los principales atractivos será la feria de artesanos instalada en la plaza da Ferrería, donde el público podrá conocer de cerca el trabajo de constructores de gaitas y otros instrumentos tradicionales. La muestra abrirá el viernes de 17:00 a 21:30 horas, mientras que el sábado y el domingo podrá visitarse de 11:30 a 14:00 y de 17:00 a 21:30 horas.

La programación musical arrancará el viernes con pasacalles a cargo de Cantigas e Frores, Herba Grileira y Par de Par, entre las 17:30 y las 20:00 horas. La jornada concluirá con el concierto de Acordeireta, previsto para las 21:00 horas.

El sábado, las calles del centro histórico volverán a llenarse de música con las actuaciones de Airiños de Carril, Enxebres de Cacheiras, y Os Picorruchos e Picuiña. Los pasacalles se desarrollarán en horario de mañana, de 11:30 a 13:30 horas, y volverán por la tarde entre las 18:00 y las 20:30 horas. A las 21:00 habrá un homenaje a José Fernández Canosa, “O ghaiteiro do Piñeiro”, y finalmente a las 9:15, un concierto de Cantares do Brión.

El domingo será el turno de Boudebou, Faiscas de Solobeira, Gaiteiros das Rias Baixas y Os Folieiros, que repetirán el mismo horario de actuaciones. Y poner el broche final a una cita ya consolidada en el calendario cultural de la ciudad, un concierto a las 21:00 de Zarandela.

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El Memorial Ricardo Portela busca, un año más, acercar la música tradicional gallega a vecinos y visitantes, al tiempo que pone en valor el trabajo de los artesanos dedicados a la construcción de instrumentos y mantiene vivo el legado de las figuras más importantes de la gaita gallega.