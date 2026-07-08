Verano y medio ambiente
Pontevedra esperará a los datos de la Xunta antes de adoptar nuevas medidas frente a la sequía
El alcalde asegura que el servicio de abastecimiento está garantizado por ahora y defiende que el municipio tiene «los deberes hechos» en la reducción de pérdidas de agua
Pontevedra permanecerá pendiente de la información que facilite la Xunta de Galicia antes de adoptar nuevas medidas frente a la situación de sequía. Así lo señaló este miércoles el alcalde, Miguel Anxo Fernández Lores, coincidiendo con la reunión de la Mesa da Seca y después de que otros concellos, como Vigo, hayan decidido activar la fase de prealerta.
El regidor pontevedrés rechazó que el Concello vaya a actuar “independientemente” de lo que determine la administración autonómica y subrayó la necesidad de mantener la coordinación institucional. “Tenemos que estar en contacto con la Xunta”, afirmó Lores, quien explicó que el gobierno local tomará las decisiones oportunas una vez disponga de todos los datos sobre la situación del río y del abastecimiento.
El alcalde reconoció que la sequía “se adelantó respecto a otros años”, aunque defendió que Pontevedra se encuentra en una situación sólida desde el punto de vista de la gestión del agua. En este sentido, respondió a las declaraciones realizadas por la conselleira de Medio Ambiente e Cambio Climático, Ángeles Vázquez, y aseguró que el municipio lleva años trabajando para reducir las pérdidas en la red.
“Pontevedra tiene los deberes hechos desde hace muchos años”, afirmó Lores. Según los datos citados por el alcalde, el agua no registrada en el sistema municipal se sitúa en el 6,83%, una cifra que, precisó, no equivale necesariamente a pérdidas reales, ya que puede deberse a contadores defectuosos, consumos no contabilizados, fraudes puntuales o usos municipales no registrados.
El regidor destacó que este porcentaje sitúa a Pontevedra como el concello gallego con menos pérdidas de agua en su sistema, por delante de otros operadores como Aguas de A Coruña. “Esos datos los tiene la Xunta”, insistió, al tiempo que reiteró la disposición del Concello a colaborar con la Administración autonómica y a adoptar las medidas que sean necesarias cuando la situación lo requiera.
Por el momento, Lores aseguró que el abastecimiento está garantizado. “Tenemos garantizado el servicio y, cuando haya que tomar medidas más drásticas, lo haremos”, señaló. El alcalde diferenció la situación de Pontevedra de la de otros municipios próximos que ya han aplicado restricciones o medidas preventivas, al recordar que algunos de ellos dependen de acuíferos propios que atraviesan dificultades y no del servicio municipal pontevedrés.
El debate sobre la sequía también volvió a poner el foco en el consumo industrial de agua, especialmente en relación con la fábrica de ENCE. Lores recordó que la factoría capta grandes volúmenes de agua y apuntó a las pérdidas que se producen en la conducción. “ENCE no puede trabajar si hay déficit en la captación de agua para las viviendas de Pontevedra y de toda la ría”, advirtió.
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