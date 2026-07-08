Poio celebra este sábado la festividad de San Cristobal, con un recorrido de vehículos y una cena de confraternidad

La Asociación San Cristóbal celebrará este sábado, 11 de julio, una nueva edición de la fiesta en honor al patrón de los transportistas. La cita, que alcanza ya su decimosexta edición, volverá a convertir A Seca en el punto de encuentro de profesionales del transporte, vecinos y visitantes en una jornada que combinará tradición, actos religiosos y actividades festivas.

El programa comenzará a las 18.00 horas con una concentración de vehículos en una carpa instalada para la ocasión. A continuación, se celebrará una misa cantada por la Coral de Poio y, una vez finalizada, tendrá lugar uno de los momentos más simbólicos de la jornada: la bendición de todos los vehículos asistentes, una tradición que cada año reúne a decenas de conductores para pedir protección en la carretera.

La tarde continuará con la actuación de la agrupación folclórica Vides Novas, que pondrá la nota musical antes de que los vehículos participantes inicien un recorrido por distintas calles del municipio, una de las actividades más vistosas del programa y que suele congregar a numeroso público.

La celebración concluirá con una cena de confraternidad, prevista para las 22.00 horas en la misma carpa de A Seca. El encuentro estará amenizado por el grupo Marema y servirá como colofón a una jornada pensada para reconocer la labor de un sector esencial y favorecer la convivencia entre sus profesionales.

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Durante la presentación del programa, el alcalde de Poio, Ángel Moldes, y el concejal de Festexos, Fran Da Silva, acompañaron a los organizadores y destacaron la consolidación de esta celebración dentro del calendario festivo del municipio. La fiesta de San Cristóbal se ha convertido, edición tras edición, en una cita de referencia para el colectivo del transporte y para todos aquellos que desean participar en una jornada de carácter familiar y festivo