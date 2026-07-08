Marín se sumerge desde mañana en las Festas do Carme y promociona sus vinos

Marín se sumerge desde mañana en sus Festas do Carme. Aunque el arranque oficial, es el viernes, con el pregón del Marín CF y la Festa dos Viños, ya mañana se celebra la Batalla de Flores Nocturna. Ayer se presentó el homenaje a la IXP Riberas del Morrazo. La alcaldesa, María Ramallo, acompañada de los concejales Pablo Novas y Marián Sanmartín y de los bodegueros participantes, presentó en la sede de la bodega local, en la Bodega Ardán, esta edición de la fiesta, «que es el maridaje perfecto para la programación festiva del fin de semana».

Las casetas se colocarán en la Alameda y estarán abiertas del viernes 10 al domingo 12 y se podrán degustar y catar las distintas variedades que producen la Bodega de Ardán (Marín), Os Areeiros (Vilaboa) y Reboraina (Redondela).

Estas bodegas forman parte de la asociación creada alrededor de esta indicación geográfica protegida, que trata de poner en valor la tradición vitivinícola de nuestra entorno. La cita ya es una referencia para los amantes del vino y la gastronomía, ya que como acompañamiento estará de nuevo también Rosa de los Vientos, con un stand propio para ofrecer tapas de pulpo en distintas elaboraciones.

El horario de la feria será el viernes, de 20.00 la 00.00 horas y el sábado y domingo de 12.00 la 15.00 y de 20.00 la 00.00 horas.

Mañana jueves, a las 10.30 habrá pasacalles con Cantereiras y Gaiteiro Moderno en la Plaza de Abastos. Por la noche, la música llega con la banda de Marín y con la voz de Merchi Treviño en la Alameda y la batalla de flores arranca a las 22.30 por la avenida de Ourense, Plaza de España, Almuíña, Jaime Janer y Concepción Arenal. Contará con la animación de: O Verme Lambón, Batucada Rebumbio, Batucada Maracumbé y la Charanga OT 2.0.

El viernes se abre las atracciones de feria en la Plaza de España y la Festa do Viño

A las 21.30 es la lectura del pregón, a cargo del Marín Club de Fútbol como un reconocimiento al ascenso del equipo a Preferente, un logro largamente perseguido por la entidad y celebrado por una afición que vivió el final de temporada con la emoción propia de las grandes tardes de fútbol.

Las fiestas comenzaron a calentar motores el pasado fin de semana con la apertura de la Mostra de Artesanía en la Alameda, hasta el día 9, y con la Concentración Moteira. A lo largo de los próximos días se suceden actos como el Marín Dance Festival, el concierto de Lérica, las orquestas Panorama, Olympus, París de Noia, Marbella y Los Player’s, la Batalla de Flores Nocturna y, como momento más emotivo, la procesión marítima de la Virxe do Carme.

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Será el jueves día 16, jornada que arranca con a entrega de Reales Despachos en la Escuela Naval Militar. A las 11.30 es la ofrenda floral a las gentes del mar en el Puerto de Aguete, seguida de Procesión hasta la Iglesia de Seixo, y alas 18.30, a la Virgen del Carmen, con salida desde el Concello. La procesión marítima es alas 19.00 horas con Chaneiros y la Banda de Música de Marín.