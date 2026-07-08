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Tráfico de drogas

Detenido en Sanxenxo con hachís, marihuana y cocaína durante un control

La Guardia Civil interceptó el vehículo durante un dispositivo de la Operación Verano en la PO-308 y atribuye al arrestado un delito de tráfico de drogas

Material incautado al detenido.

Material incautado al detenido. / Guardia Civil

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Cris P. Cervera

Sanxenxo

La Guardia Civil detuvo en Sanxenxo a un varón de 26 años, vecino de Vilagarcía de Arousa, como presunto autor de un delito contra la salud pública en la modalidad de tráfico de drogas. La actuación fue realizada este martes, 7 de julio, por agentes del Puesto Principal de Sanxenxo dentro del refuerzo de servicios de la Operación Verano.

Los hechos se produjeron durante un dispositivo operativo en la carretera PO-308, a su paso por Sanxenxo. Los agentes dieron el alto a un vehículo en el que el detenido viajaba como acompañante y observaron que presentaba una actitud nerviosa. Tras identificar a los ocupantes e informarles de que iban a realizar un registro superficial, el joven entregó voluntariamente las sustancias estupefacientes que llevaba encima.

Según la Guardia Civil, el arrestado portaba 100 gramos de hachís, 100 gramos de marihuana —repartidos en dos paquetes de 50 gramos cada uno— y 10 gramos de cocaína. El instituto armado destaca que con esta intervención se evitó que una cantidad relevante de droga pudiera llegar al mercado ilícito.

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El detenido fue puesto posteriormente en libertad en dependencias policiales. Las diligencias fueron remitidas al Tribunal de Instancia, Sección Civil y de Instrucción número 4 de Cambados, ante el que deberá comparecer cuando sea requerido. La Guardia Civil recuerda que la colaboración ciudadana es fundamental para prevenir y combatir el tráfico de drogas y mantiene operativo el teléfono 062 para comunicar cualquier información relacionada con este tipo de actividades.

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