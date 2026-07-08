El destape del Gafos ante los colegios estará finalizado para el nuevo curso

El tramo del río de Os Gafos ante los centros educativos en Campolongo estará destapado y listo para el paso peatonal para el nuevo curso. Así lo confirmó este miércoles el alcalde de Pontevedra, Miguel Anxo Fernández Lores, que visitó las obras de renaturalización en el barrio, una actuación que se encuentra todavía en su fase inicial pero que avanza «al ritmo previsto», según destacó el regidor. Lores estuvo acompañado durante la visita por los concejales César Mosquera y Xaquín Moreda, así como por los directores de obra, Mateo Villaverde y Marta Doval, a quienes definió como profesionales «muy implicados y muy competentes» en una intervención que calificó de «apetecible» por su singularidad, aunque también «de mucha complejidad».

El alcalde explicó que los trabajos que se están desarrollando en estos momentos son «los más oscuros, más farragosos y con menos visibilidad», pero insistió en que la obra progresa conforme a la planificación. La intervención comenzó por la zona del colegio y de la guardería con el objetivo de que en septiembre los accesos estén habilitados.

Según explicaron los técnicos, ya se inició la reposición del saneamiento en el margen izquierdo, a la altura de la escuela infantil, y se está ejecutando la zapata de la pasarela peatonal más grande del proyecto, que contará con doce metros de ancho. Además, se prepara un acceso a la piscina y al colegio que no estaba inicialmente incluido en el ámbito del proyecto, con el objetivo de que la zona quede perfectamente habilitada para el regreso a las aulas.

«Va a ser una obra maravillosa para Pontevedra, que va a devolverle la vida al río en Campolongo y va a ser valorada positivamente por toda la ciudadanía», celebró Lores.

El destape deja a la vista el río, que dejó de ver la luz en este tramo en la década de los 70. | RAFA VÁZQUEZ

Estos trabajos obligarán a trasladar parte del parque infantil de la zona, el que está ante el gimnasio municipal. Lores señaló que se moverá una parte de los aparatos, concretamente los destinados a niños de mayor edad, para aproximarlos más al entorno de la piscina. Los juegos para niños pequeños permanecerán en su ubicación actual. Los elementos trasladados serán repuestos y homologados técnicamente, con la previsión de que puedan estar disponibles también a lo largo del mes de septiembre. El traslado se realizará previsiblemente a finales de julio y durante el mes de agosto.

Según explicaron los técnicos, los trabajos comenzaron con la reposición del saneamiento en el margen izquierdo, el más próximo a la guardería, y con el levantamiento de las tapas del canal para determinar el procedimiento más adecuado para avanzar en el destape del río. En estos momentos continúa la reposición del saneamiento, se está ejecutando la zapata de una de las pasarelas —la más grande del proyecto, de 12 metros de ancho— y se están habilitando senderos provisionales en la zona próxima al edificio de la Xunta para facilitar posteriormente el paso hacia el colegio.

El tramo más complejo en esta fase es el situado entre los colegios, debido a la falta de espacio, a las excavaciones necesarias y a los trabajos de contención de tierras.

La previsión es comenzar el destape del río de forma más visible durante este mes de julio, empezando precisamente por ese tramo y avanzando después aguas arriba a medida que se vayan completando los trabajos. Afortunadamente, una vez abierto el canal, no se encontraron sorpresas destacables respecto a lo previsto en el proyecto.

Asimismo, el alcalde quiso remarcar la importancia del trabajo previo de redacción del proyecto, después de que los propios técnicos destacasen su nivel de detalle. Según trasladó Lores, el proyecto es «muy meticuloso y muy trabajado», algo que facilita la ejecución de una obra de estas características y contribuye a afrontar con mayores garantías su complejidad.

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El proyecto actúa sobre una superficie cercana a los 22.000 metros cuadrados y una longitud de 486 metros lineales de un río que fue tapado en la década de los 70 siendo alcalde Augusto García Sánchez.