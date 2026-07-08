Condenados por lanzar bolas de acero contra la Guardia Civil en Pontevedra con tirachinas caseros

Dos individuos han sido condenados a dos años de prisión caua uno por un delito continuado de daños acusados de protagonizar al menos diez ataques contra la Guardia Civi de Pontevedra, talleres y viviendas particularesde la comarca entre 2019 y 2020. Los hombres, a los que se les aplica la atenuante de adicción a sustancias estupefacientes, arrojaron bolas de acero contras los inmuebles o vehículos del instituto armado mediante tirachinas caseros, en concreto, "un artilugio que confeccionaron con guantes de goma".

Así se detalla en la sentencia que acaba de dictar el Tribunal Supremo, que no admite el recurso contra el fallo confirmatorio de 2023 de la Audiencia Provincial de Pontevedra, que a su vez certiificaba la condena anterior del Juzgado de Instrucción número 2 de Pontevedra de noviembre de 2022.

Según estas resoluciones, los dos condenados utilizaban dos vehículos de la empresa para la que trabajaban para realizar los ataques. En las sentencias se citan al menos diez casos, cinco de ellos contra la Guardia Civil.

Así, se detalla que "entre los días 7 y 10 de junio, 5 y 8 de julio y 23 y 28 de agosto del año 2019, dispararon bolas de acero cada uno de los días contra la fachada de la Comandancia de la Guardia Civil de Pontevedra, bolas que impactaron contra ventanas de la primera planta, destinada la mayoría a oficinas. Dos de los impactos se produjeron en sendos cristales interiores en la cara externa, sin llegar a traspasar los dos cristales, solo el exterior, y otro impacto se produjo en un ventanal formado por dos cristales, de forma que traspasó el cristal exterior y provocó que el interior se astillase".

"Igualmente, el día 19 de noviembre de 2019, sobre las 7,35 horas volvieron a efectuar otro lanzamiento de una bola de metal de 11 milímetros de diámetro contra el mismo edificio, en concreto contra una ventana fija de lasoficinas de la Plana Mayor de Tráfico", El importe de la reparación de todos estos daños fue presupuestado en 4.193,13 euros.

Se añade que "el 12 de febrero de 2020 sobre las 14,15 horas, los acusados lanzaron de igual forma y con el mismo propósito una bola de las mismas características de la anteriores contra la cristalera del edificio de la central de mantenimiento de Carreteras ubicado en la N-554, en Vilaboa ocasionando unos deterioros valorados en 1.936 euros".

Otro ataque fue el 13 de febrero de 2020, sobre las 7,30 horas, cuando "los acusados con el propósito de menoscabar el principio de autoridad, lanzaron otra bola metálica de unos 11 milímetros de acero, cuando se cruzaron por la autopista A-9 con un vehículo oficial de la Guardia Civil que circulaba junto a un convoy de otros nueve a 120km/hora, impactando contra el cristal lateral cuyos trozos entraron en el vehículo y rozaron en la cara a uno de los agentes sin causarle lesiones. El importe de los desperfectos en el vehículo ascendió a 215,44 euros".

Asimismo, los días 3, 13, 19 y 20 de febrero de 2020, "los acusados lanzaron bolas de acero contra el ventanal del bar situado en una estación de servicio en la VG.4.1 de San Martiño de Meis causando desperfectos que ascendieron a 749,70 euros, cantidad que fue abonada posteriormente por uno de los acusados".

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La sentencie hace referencia a dos casos más, contra varios coches particulares. Uno fue "entre los días 14 y 17 de febrero de 2020, al realizar la misma conducta respecto a un vehículo dejado en un taller de Vilaboa para hacer reparaciones, hallándose una bola de acero en su interior, bola que había fracturado la ventanilla delantera izquierda, causando unos desperfectos por importe de 214,41 euros". Otro ocurrió "entre el 21 y 24 de febrero de 2020, cuando los acusados, dispararon a las lunas delanteras de dos vehículos que se encontraban en la exposición de un establecimiento de compra y venta de automóviles en San Amaro, Barro. Los daños causados fueron presupuestados en 2.245,16 euros.