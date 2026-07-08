Canelas concentró un tercio de todas las intervenciones de los socorristas en junio

El balance de las primeras intervenciones de socorristas durante el mes de junio en las playas de Areas, Silgar, Montalvo, Canelas, Foxos y Espiñeiro-A Lanzada arrojan 763 atenciones. En ese mes todavía no estaba generalizado el servicio a todos los arenales con bandera azul, si en marcha en julio. El servicio de vigilancia se activó el pasado 12 de junio los fines de semana en las cuatro playas más concurridas y luego, de forma continuada, a lo largo de la semana en las mismas playas y los fines de semana en Foxos y A Lanzada.

El mayor número de intervenciones, 308, se realizaron por recogida de residuos, seguidas de contusiones (131) o picaduras de faneca (113). Los avisos por incumplimiento de ordenanzas ascendieron a 131, de las que 40 se concentraron en Canelas y 36 en Montalvo. Las embarcaciones realizaron 10 intervenciones para advertir a usuarios fuera de la zona de baño (7) y avisos por tablas o pedaletas (3). En este caso el mayor número de atenciones se registraron en Silgar.

En cuanto al número de asistencias en playas, Canelas está a la cabeza con 246 incidencias, lo que supone un tercio de todas las realizadas en junio, seguida de Silgar (181), Areas (144), Montalvo (141), Foxos (35) y Espiñeiro-A Lanzada (16). Finalmente, el servicio de vigilancia fue requerido en el mes de junio para facilitar el uso de sillas anfibias o muletas disponibles en el arenal hasta en 8 ocasiones, 6 en la playa de Silgar y 2 en Canelas.

Por otro lado, la facturación del parking público Nauta Sanxenxo alcanzó el pasado mes de junio los 81.695 euros. La cifra más alta de la serie histórica registrada en el sexto mes del año desde su apertura. Un total de 15.505 vehículos pasaron por el estacionamiento con una estancia media de 2 horas y 40 minutos.

Sanxenxo mantiene su liderazgo en España como municipio con más banderas azules en playas y en cuarta posición mundial. También cuentan con Bandera Azul el Puerto Juan Carlos I, el Real Club Náutico de Sanxenxo y el Club Náutico de Portonovo.

El servicio de socorristas es de 12.00 a 20.00 horas, con la excepción de Silgar, que es de 11.30 a 20.30 horas, debido a la gran afluencia de bañistas. Los módulos en las playas están equipados con todos los materiales exigidos por el programa de Bandera Azul, entre otros, desfibriladores, balones de oxígeno y mochilas de emergencia. Además, dos zodiacs vigilarán la costa entre A Granxa y A Lanzada.

Al margen de la bandera azul. Sanxenxo cuenta con 60 distintivos Q de Calidad Turística, de los cuales 19 corresponden al sector público y 41 al sector privado. Dentro del ámbito público, se distinguen 17 playas, una oficina de turismo y Nauta Sanxenxo. En cuanto al sector privado, las certificaciones se distribuyen entre 1 bodega, 27 alojamientos, 2 clubes náuticos (Real Club Náutico de Sanxenxo y Club Náutico de Portonovo), tres agencias de viajes y ocho restaurantes. En total, la provincia de Pontevedra suma 163 distintivos Q de Calidad Turística.

Noticias relacionadas

Además contabiliza once distintivos S de Sostenibilidad Turística, de los cuales dos pertenecen al sector público —la playa de Silgar y Nauta Sanxenxo— y nueve al sector privado, repartidos entre tres alojamientos, dos clubes náuticos, dos restaurantes y dos agencias de viajes. En el conjunto de la provincia de Pontevedra existen 52 establecimientos distinguidos con la S de Sostenibilidad.