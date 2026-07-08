El alquiler de autocaravanas acelera en Pontevedra

Viajar sin horarios marcados, dormir cada noche en un lugar distinto y llevar la casa a cuestas. El alquiler de autocaravanas se ha consolidado en los últimos años como una alternativa turística cada vez más demandada en Pontevedra. La pandemia aceleró una tendencia que ya venía creciendo desde años antes, con la búsqueda de viajes más flexibles, en contacto con la naturaleza y alejados de las fórmulas tradicionales de alojamiento.

En Pontevedra, empresas como «Amanece donde quieras», impulsada por Pablo Gallego, o «Mil Caravanas», en la parroquia pontevedresa de Lérez, dirigida por Fernando Ortigueira, constatan que el sector atraviesa un momento positivo, especialmente durante los meses de verano.

«La verdad es que sí, nosotros vamos bien», resume Pablo Gallego, responsable de «Amanece donde quieras», una empresa que comenzó su actividad en 2020, en plena pandemia, y que cuenta con puntos de entrega y recogida de vehículos en Pontevedra, Bilbao y Sevilla.

El perfil principal de sus clientes son las familias con niños. «Nosotros estamos orientados un poco a ese perfil por el tipo de empresa que somos», explica Gallego. A ellas se suman también parejas de más de 50 ó 60 años, personas con mayor disponibilidad económica y sin cargas familiares, que buscan una experiencia cómoda y diferente.

Por su parte, en «Mil Caravanas», Fernando Ortigueira confirma una demanda similar. «Familias con niños, parejas… Niños vienen muchísimos, claro. A los niños les gusta mucho andar en autocaravana», señala. En su caso, la clientela procede sobre todo de Galicia, aunque también reciben viajeros de otros puntos, como Portugal o las islas Canarias y Baleares.

«Alemanes, ingleses y demás, recibimos uno o dos al año», indica Ortigueira, que reconoce que no realizan promoción específica en esos países porque su nicho actual ya funciona.

La duración del alquiler varía en función de la época del año. En «Amanece donde quieras», la estancia media se sitúa entre los siete y diez días. «Una semana es el alquiler medio», apunta Gallego, aunque también hay reservas de 20 días o incluso de un mes. En «Mil Caravanas», los meses de invierno se mueven más en escapadas cortas, de tres a cinco días, mientras que en temporada media y alta —junio, julio, agosto y septiembre— predominan los alquileres semanales o quincenales. «Ahí ya tenemos cinco días de mínimo», explica Ortigueira.

Pablo Gallego muestra el interior de una de las autocaravanas de «Amanece donde quieras». | FDV

Las tarifas dependen de la empresa en cuestión y de la época del año, de modo que se mueven en una horquilla que va desde los 100 euros el día la más barata en temporada baja y los 170 en temporada alta por cada jornada.

Una de las ventajas que ofrece «Amanece donde quieras» es la posibilidad de recoger y devolver el vehículo en sus distintas sedes. El hecho de incorporar a Bilbao y Sevilla permite al cliente diseñar rutas más abiertas. «Es algo bastante demandado. En vez de coger el vuelo de ida y vuelta en el mismo sitio, pueden coger uno y volver desde otro», explica Pablo Gallego.

La flota también forma parte del atractivo de esta empresa, que apuesta por vehículos integrales, considerados la gama alta dentro de las autocaravanas, y ha incorporado recientemente una camper fabricada en Galicia, en talleres de Tomiño y Baiona. «Es un vehículo artesano, hecho con maderas naturales, con baño de piedra natural e interiores muy cuidados», detalla Gallego.

«Mil Caravanas», por su parte, destaca por una flota amplia y renovada. «Tenemos diferentes modelos para que valgan para familias, para los que van solos y para todo tipo de clientes», explica Ortigueira, que asegura que su empresa es «la que más alquila en Galicia». Actualmente cuentan con 12 autocaravanas y, en plena temporada, todas están en uso.

El responsable de esta empresa pontevedresa subraya, además, algunas políticas comerciales que, a su juicio, marcan la diferencia: kilómetros ilimitados y limpieza incluida. «La limpieza va incluida, igual que cuando vas a un hotel no tienes que limpiar la habitación al marcharte», defiende.

«Nosotros preferimos que la gente se vaya contenta. Aunque rompan alguna cosa pequeñita y nos cueste poco arreglarla, a veces ni se la descontamos. Así vuelven y traen a otros clientes», afirma.

Y es que el cuidado de los vehículos es una cuestión clave en este tipo de negocios. En general, ambas empresas coinciden en que los clientes responden bien. «En nuestro caso, bien. En todos estos años solo hemos tenido un caso con destrozos», señala Pablo Gallego. Ortigueira reconoce que siempre hay pequeños desperfectos, especialmente cuando viajan niños, pero cuenta con taller propio para mantener la flota en condiciones. «Vamos reparando todo lo que se va rompiendo para que esté siempre bien», explica.

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