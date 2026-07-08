Activada un mes antes que el pasado año la prealerta por sequía en el río Lérez, en Pontevedra

Ya se daba por hecho el martes y este miércoles la Xunta ha activado oficialmente la situación de prealerta por escasez moderada de agua en el sistema del río Lérez, en Pontevedra, según ha acordado la Oficina Técnica da Seca, presidida por el director de Augas de Galicia, Roi Fernández, y a la que asistieron también el gerente del organismo hidráulico, Gonzalo Mosqueira, y otros cargos directivos, así como representantes de Protección Civil, MeteoGalicia y de las Consellerías de Sanidad y do Medio Rural.

La medida llega un mes antes de lo ocurrido en años anteriores, cuando se solía aplicar a mediados de agosto. Una larga etapa sin precipitaciones destacadas, apenas 25 litros de lluvia acumulada desde el 28 de mayo, y las elevadas temperaturas han acelerado este año un episodio que afecta a una veintena de municipios.

Durante la reunión, los técnicos tuvieron en cuenta tanto los datos meteorológicos, los correspondientes al mes de junio y las previsiones para julio, como la evolución de los caudales mensuales de los ríos de la cuenca y otros indicadores de sequía y escasez, según el protocolo establecido en el Plan especial de sequía de Galicia-Costa.

Aunque se constató que, desde el punto de vista de la sequía, la situación es de "normalidad" en el conjunto de la Demarcación Hidrográfica de Galicia-Costa, la Oficina Técnica decidió adoptar, como medida de precaución, la declaración de prealerta en la comarca pontevedresa.

Así, durante la reunión se constató un notable descenso del caudal del río Lérez, con una disminución muy acusada en el último mes, provocado fundamentalmente por una combinación de falta de precipitaciones, salvo episodios puntuales de lluvia en mayo y junio, y elevadas temperaturas, lo que incrementa la evaporación del agua. También se valoró el aumento de la población que se registra durante el verano en los municipios que dependen de esta cuenca.

Por todo ello y teniendo en cuenta las previsiones meteorológicas para julio, que anticipan un inicio marcado por las altas presiones y el tiempo seco y una segunda quincena sin cambios significativos, aunque con posibilidad de tormentas locales, se acordó decretar la prealerta por escasez moderada en esta y dos zonas gallegas más en A Coruña, mientras que en el resto se mantiene la situación de normalidad.

Según los datos expuestos durante la reunión, la ocupación actual de los embalses de abastecimiento en Galicia-Costa se sitúa en el 89,4 %, un 8,91 % inferior a la del año pasado, pero solo ligeramente por debajo de la ocupación media de los últimos diez años.

La situación de prealerta por escasez implica la realización de un seguimiento intensivo de la situación meteorológica y de los niveles de ríos y embalses en los sistemas afectados de la Demarcación Hidrográfica de Galicia-Costa, así como de las posibles incidencias que se detecten. Además, se prevén medidas de concienciación dirigidas a la ciudadanía.

En este contexto, Augas de Galicia intensificará las labores de control del estado de los sistemas de abastecimiento y de los propios ríos. En concreto, los 20 municipios afectados por la prealerta vinculada al Lérez son Beariz, Barro, Bueu, Campo Lameiro, Cangas, Cerdedo-Cotobade, A Estrada, Forcarei, A Lama, Marín, Meaño, Meis, Moaña, Moraña, Poio, Ponte Caldelas, Pontevedra, Sanxenxo, Silleda y Vilaboa.

En estos municipios se recomienda a la población realizar un uso lo más responsable posible del agua, evitando las actividades que generan un mayor consumo, como el llenado de piscinas o el riego con agua potable, así como aplicar buenas prácticas en el hogar, como ducharse en lugar de bañarse, utilizar las funciones eco de los electrodomésticos o evitar desperdiciar agua cerrando el grifo cuando no se esté utilizando.

La Oficina Técnica da Seca también recomienda a los ayuntamientos afectados por la prealerta que minimicen los consumos municipales de agua que no sean esenciales, como el baldeo de calles, el riego de parques y jardines o las duchas de agua potable en las playas.

En esta línea, y tal y como establece el Plan especial da Seca de Galicia-Costa, el organismo hidráulico informará por escrito de la declaración de prealerta a los alcaldes de los municipios incluidos en la unidad territorial del Lérez.

En concreto, entre las acciones que se propone adoptar a nivel municipal en las zonas con un escenario de escasez moderada figuran el incremento de la frecuencia del control y vigilancia de los indicadores y el intercambio y actualización de información sobre la evolución de los caudales.

Además, dentro del espíritu de colaboración institucional, la Xunta solicita la implicación de los ayuntamientos para establecer las medidas que consideren apropiadas, en el marco de sus competencias, y llevar a cabo una labor de sensibilización de la población y un control adecuado de los usos del agua que se realicen en su ámbito de influencia.

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Cabe recordar que, mediante el seguimiento que realiza a través de la Oficina Técnica da Seca que mantiene reuniones periódicas para analizar la evolución de la situación, el Gobierno gallego trabaja para anticiparse y adoptar medidas ante un posible episodio futuro de escasez de agua, así como para garantizar la concienciación sobre la necesidad de hacer un consumo responsable de los recursos hídricos.