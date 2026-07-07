Zafarrancho de limpieza en el casco urbano y el rural de Caldas de Reis

El Concello de Caldas de Reis pondrá en marcha en los próximos días un nuevo zafarrancho de limpieza y acondicionamiento de aceras y espacios públicos, tanto en el casco urbano como en las parroquias del rural. La actuación comenzará una vez finalicen los trabajos de reparación de baches en las vías municipales y se desarrollará por zonas y barriadas, con el objetivo de que todo el municipio quede revisado y adecentado a mediados de agosto.

El alcalde, Jacobo Pérez, recordó que esta será la tercera intervención integral de este tipo desde su llegada a la Alcaldía, hace aproximadamente año y medio, y señaló que responde a las demandas vecinales. «El acondicionamiento y la limpieza periódica en todo el municipio fue uno de los compromisos que adquirimos al llegar a la Alcaldía a finales de 2024», indicó.

Los trabajos incluirán limpieza manual, así como el uso de hidrolavadora y barredora. Por este motivo, el Concello informará previamente a los residentes de las zonas en las que se actúe, ya que será necesario prohibir temporalmente el estacionamiento para facilitar el paso de la maquinaria.

Pérez explicó que estas actuaciones refuerzan los trabajos habituales y buscan paliar la falta de personal municipal para la recogida de residuos sólidos urbanos.

Noticias relacionadas

El regidor destacó que el objetivo es mantener un Caldas de Reis «limpio y cómodo» para vecinos, visitantes y peregrinos durante todo el año, especialmente en los meses de verano. Recordó, asimismo, que esta actuación responde a una demanda vecinal.