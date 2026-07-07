El Templo Vello afronta una nueva fase de restauración centrada en su interior

La Consellería de Cultura, que ya ha realizado varios proyectos de mejora y rehabilitación del Templo Vello de Marín, afronta ahora una nueva fase de obras que se centra en su interior. Con un presupuesto de 260.000 euros, se ha convocado ya un concurso para adjudicar unos trabajos de «conservación y restauración interior de la Iglesia de Santa María do Porto y que se concretan en las siguientes actuaciones: pavimentos techos, muros, electricidad, iluminación y sonido, carpinterías interiores y otras obras».

El proyecto subraya que «en las distintas actuaciones no se contempla la modificación de los usos actuales, manteniéndose las mismas superficies, tanto útiles como construidas, así como su volumen. Se trata únicamente de actuaciones de conservación y restauración». La solución que se adopta para la ejecución de las distintas actuaciones «se limita a realizar las obras o trabajos necesarios para asegurar la conservación interior del conjunto. Por lo tanto, se respetará todo el sistema constructivo y solución formal que existe en la actualidad»

Los trabajos se pueden agrupar en función de sus objetivos: «Restauración de la carpintería de madera y colocación de nuevas, cuando sea preciso; Obras interiores de eliminación de humedades, reparación y restauración del pavimento interior; Mejora de las instalaciones de sonido, electricidad e iluminación; Obras varias, entre las que se encuentran la retirada del mobiliario de la sacristía para poder acometer los trabajos en el pavimento, tratamientos anti xilófagos de la escalera al coro y el órgano, la formación de panelado en almacén, sustitución de pavés en hueco entre iglesia y almacén; La ejecución del revoco en el paramento interior de la fachada Norte».

En primer término, se realizarán los trabajos de retirada de los bancos, «los cuales se encuentran muy afectados por la carcoma, la retirada del mobiliario de la sacristía y demás que sea necesario, para poder acometer los trabajos necesarios para la eliminación de humedades provenientes del terreno, delimitando la actuación en tres partes, el de la propia iglesia, la sacristía y la zona de almacén y aseo». Asimismo, «se ejecuta un bastidor que permite sujetar una lámina transpirable que cubrirá perimetralmente los tres retablos durante la obra»

También dentro de estos trabajos en los muros interiores, «se restaurará el muro que configura el acceso a la torre del campanario» y se «deberá realizar una nueva instalación de electricidad, ajustada a la normativa correspondiente y la iluminación mediante sistema led. También se procederá a la sustitución de la instalación de sonido»

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Se realizarán otros trabajos en el interior de la Iglesia, «como es el aseo existente que deberá ser sustituido por otro, el panelado de esa zona para separar el espacio de acceso y aseo con la zona de almacén. La ventana de pavés existente entre ese almacén y la iglesia se sustituirá siguiendo el criterio aplicado en la reciente reforma realizada en la iglesia».