Regresa Patrimonio Invisible, la oportunidad para descubrir los rincones más desconocidos de Pontevedra

Seis espacios singulares de Pontevedra que habitualmente permanecen cerrados al público abrirán sus puertas dentro de una nueva edición del ciclo Patrimonio Invisible, una iniciativa del concello que busca acercar a la ciudadanía lugares desconocidos de la ciudad y poner en valor su riqueza histórica y arquitectónica. Las visitas se realizarán entre los días 14 y 17 de julio.

El programa, que cumple y su sexta edición, permitirá visitar edificios y espacios que forman parte del patrimonio pontevedrés, pero que normalmente no están incluidos en los recorridos habituales. La actividad contará con un total de 385 plazas diarias y será necesario realizar una inscripción previa a través de la página web patrimonioinvisible.gal.

Cada persona podrá reservar un máximo de tres visitas para dos asistentes, con el objetivo de facilitar que el mayor número posible de interesados pueda participar en esta experiencia y conocer estos espacios de la ciudad.

Entre los lugares incluidos en esta edición se encuentra la Imprenta Peón, una de las localizaciones vinculadas a la historia editorial de Pontevedra. También abrirá sus puertas el Convento de San Francisco, donde los visitantes podrán recorrer tanto el claustro como las dependencias del convento y la iglesia.

Otro de los puntos destacados será el Café Moderno, con la posibilidad de acceder también a su jardín trasero, un espacio menos conocido de uno de los edificios más emblemáticos de la ciudad. El recorrido continuará por el Instituto Valle-Inclán, la actual Facultad de Bellas Artes, un inmueble que anteriormente funcionó como cuartel, y el edificio Churruchaos.

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La iniciativa pretende ofrecer una mirada diferente sobre Pontevedra, permitiendo descubrir edificios que forman parte del paisaje cotidiano de la ciudad, pero cuyo interior permanece habitualmente fuera del alcance del público. Patrimonio Invisible busca acercar la historia y la arquitectura local a vecinos y visitantes, fomentando la conservación y el conocimiento del legado urbano.