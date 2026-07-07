Portas vuelve a ser epicentro cultural de las Rías Baixas con el Portamérica 2026

La Azucarera de Portas volverá a convertirse desde este jueves, 9 de julio, en uno de los grandes escenarios culturales del verano gallego con la celebración de la 14ª edición del Portamérica. El festival, que se desarrollará hasta el sábado, 11 de julio, fue presentado este martes en el propio recinto, en un acto en el que participaron el comisario del Xacobeo 2027, Marcos Gómez Román, y el presidente de la Diputación de Pontevedra, Luis López, entre otros representantes institucionales.

Integrado en la programación de los Concertos do Xacobeo, impulsados por Turismo de Galicia, y con el apoyo de la Diputación a través de la marca Rías Baixas Fest, el Portamérica reafirma su condición de festival gastromusical de referencia en la Península Ibérica. La cita volverá a combinar música, gastronomía, territorio, sostenibilidad e inclusión en una propuesta que, año tras año, atrae a miles de personas a un municipio de menos de 3.000 habitantes.

La programación musical de esta edición reunirá a destacados nombres de la escena nacional, internacional y gallega. Entre los artistas confirmados figuran Rigoberta Bandini, Dani Martín, Hombres G, Amaia, M-Clan, Sexy Zebras y Niña Polaca. La música gallega tendrá también una presencia destacada con Xoel López, Fillas de Cassandra, Grande Amore y The Rapants, entre otros proyectos.

Propuesta de calidad

Durante la presentación, Marcos Gómez Román destacó que el Portamérica «representa a la perfección el espíritu de los Concertos do Xacobeo», al tratarse de una propuesta de calidad que combina música, gastronomía, identidad y territorio, y que proyecta Galicia como un destino capaz de ofrecer experiencias singulares y atraer visitantes de dentro y fuera de la comunidad.

El comisario del Xacobeo 2027 recordó, además, el impacto de la pasada edición, que reunió a 65.000 asistentes y generó un impacto económico estimado de 18 millones de euros. En este sentido, subrayó que se trata de un festival que «crece año tras año manteniendo intacta su esencia», profundamente vinculado al territorio y a la comunidad local, y que contribuye a la dinamización económica, turística y cultural de la comarca.

La pasada edición reunió a 65.000 asistentes y generó un impacto económico estimado de 18 millones de euros

También el presidente de la Diputación de Pontevedra, Luis López, puso en valor la importancia del festival para la provincia y lo definió como uno de los grandes «estandartes» de las Rías Baixas. «No se entiende el verano en las Rías Baixas sin el el Portamérica», afirmó López, que destacó el papel del evento como motor económico, turístico y cultural en un ayuntamiento de reto demográfico como Portas.

El mandatario provincial incidió en que el Portamérica va «mucho más allá» de tres días de conciertos, al generar riqueza, empleo e impacto económico en Portas y en la comarca de Caldas. Según señaló, el festival supondrá más de 1.300 contrataciones, lo que representa un importante impulso para el tejido local. López defendió además que esta cita es un ejemplo de turismo descentralizado y sostenible, al demostrar el potencial del interior de la provincia y su capacidad para acoger eventos de primer nivel.

Vocación atlántica

El Portamérica reforzará asimismo su vocación atlántica e iberoamericana con la participación de artistas como Eliades Ochoa, figura esencial del Buena Vista Social Club; Instituto Mexicano del Sonido, referente de la fusión entre electrónica y tradición latinoamericana; Orkesta Mendoza, con su mezcla de rock, cumbia y sonidos fronterizos; y Meridian Brothers, una de las propuestas más singulares de la escena alternativa colombiana.

Uno de los grandes sellos de identidad del festival volverá a ser el ShowRocking, el espacio gastronómico comisariado por el chef pontevedrés Pepe Solla. En esta edición reunirá a 38 cocineros que suman 22 estrellas Michelin, dos estrellas verdes y siete Bib Gourmand, y que elaborarán un total de 67 tapas exclusivas. Entre los nombres participantes se encuentran Andoni Luis Aduriz, Eduard Xatruch, Francis Paniego, Paco Roncero, Ricard Camarena, Óscar Vidal y Yayo Daporta.

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La accesibilidad y la inclusión volverán a ocupar un lugar central en la organización del evento. Algunos de los conciertos contarán con interpretación en lengua de signos española. Además, el festival dispondrá de mochilas vibratorias, petacas FM para personas usuarias de implantes cocleares o audífonos, plataformas adaptadas, itinerarios accesibles, señalización mediante pictogramas, espacios para familias y puntos de prevención de violencias machistas y LGBTIQ+fóbicas.